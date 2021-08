Sassari calcio Latte Dolce chiude con Bilea e Salvaterra

Il sodalizio sassarese è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Daniel Bilea, terzino sinistro classe ’98, nelle ultime 3 stagioni alla Torres. Bilea è un giocatore affermato nella categoria (100 le sue partite in Serie D), che sa essere pericoloso anche in zona offensiva: lo scorso anno infatti l’esterno originario di Tulcea (Romania), ha contribuito alla salvezza dei rossoblù con gol importanti contro Nola e Gladiator.





Il neo acquisto biancoceleste cresce nelle giovanili del Cagliari. Dopo l’esperienza con i rossoblù passa prima all’Olbia e poi alla Nuorese, ma è a Sassari che si rende protagonista di tre stagioni positive con la maglia della Torres.





“Ho scelto questa società perché durante i 3 anni alla Torres conosco bene Sassari e sono contento di rimanere in questa città. A ogni derby con il Sassari Calcio LD capivo l’importanza del match e poterlo rigiocare per me è un grande stimolo. Conosco il Direttore Sportivo Vittorio Tossi e tutti mi hanno sempre parlato bene di questa società, sia per la serietà che per gli obiettivi che si pone. Personalmente per quest'anno ho l’obiettivo di giocare il più possibile e fare bene sia a livello individuale che di squadra per prendermi una rivincita personale”. La società sassarese è lieta di comunicare di aver ingaggiato per la prossima stagione il difensore Yuri Salvaterra, classe 2000 originario di Trento. Ha disputato la sua ultima stagione al Carbonia e nel sodalizio biancoceleste troverà Carboni, Cannas e Palombi. Salvaterra è un difensore centrale, che all’occorrenza può giocare anche da terzino destro.





Salvaterra cresce nelle giovanili del Südtirol, poi passa al Levico Terme con cui disputa la prima stagione in Serie D. La stagione 2019/2020, prima dell’interruzione per il COVID -19 la passa al Dro Alto Garda. Lo scorso anno al Carbonia è stato tra i protagonisti della grande stagione dei minerari riuscendo a realizzare anche due reti.





Queste le prime parole di Salvaterra:





“Ho scelto questa società, perché il mister mi ha cercato. Mi è subito piaciuto il suo pensiero di puntare sui giovani e questa è per me una grande opportunità per affermarmi in questa categoria. In questa stagione spero di giocare il più possibile e di migliorare giorno dopo giorno, anche perché sono un giocatore a cui piace dare sempre il 100% in campo.

I primi allenamenti stanno andando bene, il mister ci sta spiegando le sue idee di gioco e noi piano piano cerchiamo di applicarle in campo. Spero di fare un gran campionato arrivando il più in alto possibile”.