Sport Sassari calcio Latte Dolce: in ritiro a Gavoi - Venerdì amichevole con il Taloro

Il Sassari Calcio LD comunica che nella giornata di oggi, al Peppino Sau di Usini, sono ripresi gli allenamenti, dopo la pausa per Ferragosto. La società sassarese comunica inoltre che domani (18 agosto ndr) inizierà il ritiro presso l’Hotel Gusana a Gavoi. Il ritiro nel paese del nuorese durerà fino al 24 agosto e servirà alla compagine sassarese per unire maggiormente il gruppo che affronterà il campionato di Serie D. Dopo la vittoria contro il Ghilarza, il Sassari Calcio LD venerdì 20 agosto giocherà la seconda amichevole precampionato, contro il Taloro Gavoi, come il Ghilarza squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Cabeccia e compagni avranno quindi un’altra opportunità per mettere in pratica gli schemi e i dettami tattici di mister Pierluigi Scotto, in vista dell’inizio del campionato previsto per domenica 19 settembre. Nei prossimi giorni verranno comunicati inoltre gli altri impegni del precampionato biancoceleste.