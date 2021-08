Fervono i preparativi per la Mezza di Caprera: non sarà una semplice maratona

Non è tutto, perché chi non ama confrontarsi con il cronometro potrà optare per i trekking dei Musei, di 9 o 7 km. Il prezzo d’iscrizione ammonta a 25 euro per la mezza e 10 euro per la prova breve. Definito a fronte di ciò un ricco pacco gara, con la T-shirt personalizzata Dinicrisportwear, la sacca zaino rosso per la 21 km e verde per la 10,5 km, un set di prodotti disinfettanti e un altro di igiene personale, oltre alla medaglia esclusiva. Gli organizzatori hanno pensato a tutto, sul sito della manifestazione sono disponibili anche interessanti offerte di viaggio per raggiungere la località di partenza senza grandi spese e soprattutto potendosi godere anche uno scampolo di fine estate. Non c’è davvero ragione di aspettare ancora… Per informazioni: Sportisola La Maddalena Asd, tel. 347.7284654,

Un mese all’appuntamento con la storia: la Mezza di Caprera è pronta per il suo primo atto ufficiale, l’edizione dell’inaugurazione fissata per il 19 settembre. L’organizzazione dell’evento procede a gran ritmo, anche perché non si tratterà di una semplice mezza maratona, il programma di eventi previsto nel weekend sarà ricchissimo e foriero di molte opportunità. Due intanto saranno le proposte agonistiche: la gara di 21,097 km che si svilupperà all’interno dell’Isola di Caprera attraverso un continuo su e giù che abbinerà collina e mare in un colpo d’occhio indimenticabile. La 10,5 km avrà invece luogo inizialmente all’Isola di La Maddalena, ma attraversando il famoso ponte che congiunge le due isole i tracciati si uniranno per arrivare in Piazza Don Giuseppe Riva in località Moneta.