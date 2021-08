In grande evidenza i nuotatori sardi ai campionati italiani di nuoto: 4 ori e 3 bronzi

La spedizione sarda ai Campionati Italiani di Roma (svolti dal 4 all’11 agosto 2021 allo Stadio del Nuoto) è riuscita a sbalordire per i quattro ori e i tre bronzi conquistati. E non solo, perché da applausi sono anche gli altri piazzamenti e record che i nuotatori isolani hanno fatto registrare con tanta caparbietà. Magnifici i due metalli pregiatissimi che Fabio Dalu dell’Esperia Cagliari mostra a parenti e amici: 800 e 1500 stile libero maschile senior non sembrano più avere segreti per lui. E ci sono ancora tantissimi margini di miglioramento, visto che è nato nel 2000. Tra l’altro ha stabilito il nuovo record sardo assoluto nei 400 stile libero, piazzandosi al quinto posto assoluto.





Anche la ranista cagliaritana Francesca Zucca, classe 2005, sua compagna di società, emoziona e commuove per la sua straordinaria performance nei 100 femminili juniores che le vale il gradino più alto del podio; ma si fa valere pure nei 200 dove guadagna ampi spazi per meritarsi il bronzo. Medaglia di legno invece nei 100 metri, a testimonianza di quanto fosse particolarmente motivata nell’attraversare il mar Tirreno. Inutile rimarcare quanto tali imprese abbiano lasciato il segno nei loro tecnici Marco Cara e Mauro Coni. Sanno di profumo esperino anche i traguardi raggiunti da Samuele Congia dell’Antares Cagliari visto che a causa della chiusura della sua palestra, il velocista di Serrenti nato nel 2003 si è allenato nell’impianto di via Emanuele Pessagno. Per lui una prestazione sui 50 stile libero juniores che va rivista continuamente per cogliere sempre più particolari nella sua condotta straordinaria. Una pietra miliare rappresenta anche il primo bronzo in carriera sui cento metri, segno che l’atleta allenato da Alessandra Porcu e Paolo Giacobbe coltiva ulteriori aspirazioni.





Non c’è solo il sud Sardegna a dare sussulti poderosi al medagliere, perché Anna Conti da Porto Torres fa ciondolare sul petto una bellissima medaglia di bronzo colta nei 400 misti cadette. Per la classe 2003, tesserata della Sport Full Time Sassari e seguita da Ilario Ierace è un podio tonificante per proseguire ottimisticamente con la preparazione dei prossimi eventi. Risultati di questo calibro inorgogliscono i vertici della FIN Sardegna che sta già progettando nuove opportunità per i tesserati affinché il confronto con i pari ruolo della Penisola possa essere costante nel raggiungimento di competitività elevate.





“Ringrazio di cuore i nostri medagliati per le belle sensazioni regalateci – afferma il presidente del Comitato sardo Danilo Russu – e ciò significa che si sta lavorando molto bene. Nonostante le complessità logistiche causate dalla pandemia, negli ultimi due anni i nostri corregionali hanno realizzato cose sensazionali da custodire gelosamente negli annali. Oltre agli ultimissimi podi, penso alle partecipazioni ai Campionati Europei giovanili di Samuele Congia e Alice Maggioni, alle convocazioni in nazionale di Fabio Dalu e Marcello Guidi, ai numerosi primati personali e regionali conseguiti. Dobbiamo continuare nella nostra missione da collante con le società, nella speranza che già da settembre si possa ripartire, affinché i vivai possano contare sul nostro apporto per garantire sempre più qualità alle sessioni quotidiane in piscina, sebbene ci sia un buco di due anni da colmare. Faccio un applauso alle singole squadre nostrane che sono riuscite a barcamenarsi in una situazione per niente facile e ancora complicata da risolvere e legata all’emergenza Covid-19. Ma anche su questo versante non mancheremo di far sentire la nostra voce per risaltare le evidenti difficoltà”.





Russu chiude il suo intervento ricordando un altro impegno internazionale che sarà ospitato in Sardegna: “Dal 9 al 10 ottobre si svolgerà ad Alghero l’ultima tappa della Coppa LEN di nuoto in acque libere. Un appuntamento che si aggiunge al triangolare di pallanuoto Waterpolo Sardinia Cup giocato a Cagliari lo scorso luglio e che mette in risalto l’impegno del Comitato FIN Sardegna a ritagliarsi spazi importanti nella promozione delle nostre discipline nella speranza di avvicinare nuovi atleti”.





L’Esperia ha lasciato il segno in questi campionati anche perché è stata la società sarda che ha contato il numero più alto di iscritti. Da rimarcare le partecipazioni delle cadette Sophia Dubois nei 50 stile (diciannovesima),100 stile (24^), 200 stile (27^), 50 farfalla (24^), Chiara Demontis nei 400 misti (28^), 800 stile (28^); Federica Carta nei 200 rana (21^). Mentre nel gruppo ragazzi ha fatto esperienza il quattordicenne Michele Serra (800 stile libero).





Nutrita anche la compagine dell’Acqua Sport Cagliari allenata da Alessio Suergiu. Nella categoria Ragazzi la 2007 Valentina Ricuperato ha fatto registrare due nuovi record sardi di categoria (nei 100 dorso e nei 200 dorso). Mentre Alessandro Licciardo’ nei 200 farfalla è stato squalificato per nuotata irregolare. Francesco Cabula arriva al diciannovesimo posto negli 800 stile libero juniores.





Lungo le corsie laziali si sono cimentati altre atlete e atleti isolani. La Green Alghero ha schierato Alice Maggioni, reduce dagli Europei, che si è classificata nona nei 50 stile. Da Sassari la Sport Full Time si è espressa con Emanuele Pazzola negli 800 stile cadetti, mentre tra gli juniores si mette in luce Enrico Angioni che arriva quinto nei 200 stile migliorando il record regionale. Nei 100 si deve accontentare della piazza n. 23. Nella categoria ragazzi gareggia Giovanni Marongiu (diciannovesimo nei 1500 stile e ventiduesimo negli 800). Infine nella categoria senior Enrico Puxeddu è quattordicesimo nei 200 rana e dodicesimo nei 200 misti.





Nel sodalizio della Sport Er Sassari Gian Luca Russu si piazza quinto nei 200 dorso e diciassettesimo nei 100 dorso. La sua compagna di team Eleonora Usai ha partecipato ai 100 rana cadette. Sempre nelle fila del sodalizio turritano figura Enrico Manzoni che nei 100 rana cadetti termina al settimo posto, mentre nei 200 rana figura come quattordicesimo e nei 50 rana diciannovesimo.





A parte le medaglie di Congia, l’Antares Iglesias si compiace anche con Stefano Garau per due quinti posti rispettivamente nei 50 e nei 100 rana juniores. Nella stessa categoria è iscritto Ludovico Bertelli della Promogest Cagliari: per lui un dodicesimo posto nei 50 rana e un ventiduesimo nei 100 rana. Della stessa società fa parte Andrea Pusceddu che chiude al dodicesimo posto i 200 farfalla juniores.