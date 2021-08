Sport Grande Volley al Summerbeach 2021 di Alghero - I sassaresi Vitali e Gagliardi si aggiudicano il trofeo Global Service

Hanno combattuto fino all'ultima goccia di sudore le 13 squadre che nella giornata di Ferragosto hanno partecipato al secondo torneo di Beach volley, il 2x2 misto trofeo "Global Services Immobiliari", organizzato dalla ASD Polisportiva Sottorete all’interno del Summerbeach manifestazione che da anni si svolge con successo sulle spiagge sarde e che, per quanto riguarda la Riviera del Corallo, è divenuto un appuntamento turistico sportivo al quale non si vuole rinunciare. Una conferma in tal senso giunge proprio dall'alta partecipazione di concorrenti nonostante la giornata ferragostana,e tanto caldo, invitassero a trovare occasioni per trascorrere la giornata festiva in maniera meno impegnativa e faticosa. Ma il gran caldo non ha fermato la voglia di sport degli atleti che hanno disputato incontri molto impegnativi con la giusta dose di agonismo e momenti decisamente spettacolari che hanno entusiasmato il pubblico presente.



Combattutissima la finale che si è conclusa al tie break con la vittoria della coppia formata da Luca Vitali e Valeria Gagliardi. Sconfitti ma con onore e usciti dal campo a testa alta, gli agguerriti Alberto Vargiu e Claudia Oppes.I protagonisti della finale sono tutti atleti sassaresi. La fase delle premiazioni, indubbiamente più festosa e rilassata, ha visto gli atleti ricevere i premi offerti dalla cantina sociale di Santa Maria la Palma. Va segnalato che la società agricola della Nurra algherese da anni sostiene l'evento del Summerbeach, ritenendola una manifestazione capace di promuovere l'immagine del territorio e quindi meritevole del sostegno concreto di una azienda leader nel settore vitivinicolo della Sardegna. Ma la missioni della Polisportiva Sottorete sulla sabbia della spiaggia di San Giovanni non è conclusa : da oggi proseguirà la Web Project Cup con il torneo di beach volley due contro due maschile e femminile.