Dopo il calcio doppietta italiana anche agli europei di kart - Scatenati i piloti italiani

In KZ la conquista del titolo per Riccardo Longhi è arrivata negli ultimi giri della finale dopo un weekend vissuto tutto in rimonta dal reggiano a causa di una sfortunata sessione in prova che lo aveva relegato in 21ma posizione. Il sesto posto guadagnato in finale e il contemporaneo ritiro del suo più temibile rivale, il francese Emilien Denner (Intrepid-TM Racing-MG), ha permesso al pilota italiano di aggiudicarsi il titolo europeo. La finale è stata dominata dall’altro italiano Paolo Ippolito, portacolori di CRG Racing Team, davanti ai due compagni di squadra del team Leclerc by Lennox, lo spagnolo Pedro Hiltbrand e lo svedese Viktor Gustavsson su BirelART-TM Racing-MG. Fra i migliori anche Francesco Celenta (Parolin-TM Racing-MG) con il settimo posto, e Andrea Kimi Antonelli (KR-Iame-MG), nono in finale dopo esser stato il più veloce in prova. Al bresciano Giacomo Pollini la finale di Adria e il titolo europeo KZ2. In KZ2 il titolo europeo lo ha ottenuto Giacomo Pollini, in gara con il team NGM Motorsport su CRG-TM Racing-MG, grazie alla vittoria ottenuta nella finale che gli ha permesso al driver bresciano di sopravanzare l’olandese Senna Van Walstijn (Sodi-TM Racing-MG).





Nel palmares di Giacomo Pollini ricordiamo la sua vittoria nel Campionato Italiano Karting KZ2 2018 oltre ai due titoli italiani ottenuti nel Campionato Sport Prototipi 2019 e 2020. Sul podio della finale della KZ2 ad Adria con il terzo posto è salito anche l’ex campione del mondo della categoria OK Lorenzo Travisanutto (Parolin-TM Racing-MG). Fra gli italiani, nella top-ten anche Giuseppe Palomba (BirelART-TM Racing-MG) con l’ottavo posto finale dopo essere partito in pole position ma rallentato da un incidente con Danilo Albanese (KR-Iame-MG) al secondo giro mentre stava conducendo la gara. Nell’Academy Trophy ottimo secondo posto per Riccardo Ianniello. Nell’ambito del Campionato Europeo FIA Karting di Adria si è svolta anche la seconda prova dell’Academy Trophy, dove i colori italiani sono stati rappresentati dal giovane Riccardo Ianniello (Exprit-Vortex-MG) che in finale ha ottenuto un ottimo secondo posto alle spalle del polacco Maciej Gladysz. Ianniello ora occupa la quinta posizione in campionato, la terza e ultima prova dell’Academy Trophy è in programma il 5 settembre in Svezia a Kristianstad. Tutti i risultati: https://www.fiakarting.com/event/2021-adria/guide

Spettacolare epilogo nella seconda e ultima prova del Campionato Europeo FIA Karting sul circuito di Adria, dove in KZ il titolo europeo è andato a Riccardo Longhi (BirelART-TM Racing-MG), grazie al sesto posto ottenuto in finale, mentre in KZ2 a ottenere l’alloro europeo è stato Giacomo Pollini (CRG-TM Racing-MG) vincitore anche della finale di Adria. Terzo titolo europeo per l’Italia nei campionati FIA Karting 2021. Il doppio titolo europeo conquistato dai due piloti italiani Riccardo Longhi in KZ e Giacomo Pollini in KZ2 si aggiunge al titolo europeo conquistato a fine luglio da Andrea Kimi Antonelli in OK, portando così a tre i successi continentali per i piloti italiani sui quattro titoli in palio nei campionati FIA Karting 2021. Nell’Albo d’Oro dell’Europeo FIA Karting, fra i piloti che poi hanno proseguito fino ad approdare ai vertici dell’automobilismo ricordiamo Max Verstappen vincitore nel 2013 dell’Europeo KZ e Europeo KF, Nick De Vries (KF3 2009), Alexander Albon (KF3 2010), George Russell (KF3 2011 e 2012), Lando Norris (KFJ 2013). L’emiliano Riccardo Longhi campione europeo KZ, la finale vinta da Paolo Ippolito.