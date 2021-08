Firma con l’US Tempio il portiere Cherif Doumbouya

Il giocatore, classe 2002 , svincolato, sceglie i galletti di mister Nativi per proseguire nel suo percorso di crescita. Alto 198 centimetri, lo scorso anno in forza alla Torres nel campionato di Serie D, sceglie l’US Tempio per la prossima stagione sportiva.





Dopo essersi svincolato dalla formazione sassarese Doumbouya è stato chiamato in Lega Pro per iniziare la preparazione con l’Olbia.





Nelle ultime settimane ha poi proseguito gli allenamenti con l’Atletico Uri, neo promossa in serie D, fino alla chiamata del Presidente Sechi che l’ha voluto a Tempio avendone apprezzato le doti in campo: esplosività tra i pali, professionista negli allenamenti e con una crescita tecnica costante e rapida, tanto da poter esordire da fuoriquota nel campionato interregionale mettendosi in mostra per parate eccezionali.





Un profilo di notevole prospettiva, sia per le doti fisiche sia per la grande personalità, caratteristiche che fanno di Doumbouya una pedina importante nello scacchiere di mister Nativi.