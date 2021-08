Rally Terra Sarda: dal 2 settembre aprono le iscrizioni

Si scaldano i motori per il 9° Rally Terra Sarda-Rally della Gallura in programma dal 1° al 3 ottobre, organizzato dalla Porto Cervo Racing. L’apertura delle iscrizioni è prevista per il 2 settembre e, oltre al Rally moderno valido come prova di Coppa Rally di Zona Aci Sport, nello stesso weekend si disputerà la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico e la 1ª Regolarità Sport Terra Sarda.





Gli organizzatori hanno studiato un programma ricco di novità con un percorso e tre diverse tipologie di prove speciali: la Aglientu “Mare Verde” della lunghezza di 12,24 Km, da effettuare sabato 2 ottobre per due volte (alle ore 15:40 e 18:30), la prova speciale Arzachena “L’Isuledda” di Km 6,52 da correre domenica 3 ottobre per due volte (alle ore 10:32 e 13:29) e la crono Palau “Prova dei Giganti” della lunghezza di 7,49 Km da effettuare tre volte (alle ore 11:04, 14:01 e 16:28). Saranno sette le prove speciali (su due giorni di gara), 59,99 i chilometri cronometrati e 278,80 quelli complessivi. Dopo la distribuzione del Road Book, le ricognizioni con vetture di serie in programma venerdì 1° ottobre e lo Shakedown a Tempio Pausania “Fonti di Rinaggiu” in programma sabato mattina, sempre il 2 ottobre, è fissata la partenza da Tempio Pausania (sabato alle ore 15, corso Matteotti), mentre l’arrivo sarà ad Arzachena (domenica alle ore 17, via Ruzzittu).





“È un Rally che presenta tutte le caratteristiche di un evento straordinario con il coinvolgimento dei centri abitati”, ha commentato Mauro Atzei, presidente della scuderia Porto Cervo Racing, “a partire dalla prova dello Shakedown di Tempio Pausania con un circuito cittadino spettacolare e unico a pochi passi dal parco assistenza, le nuove prove speciali che abbiamo disegnato sono molto tecniche e racchiudono tre diverse tipologie di piesse: la speciale di Aglientu ‘Mare Verde’, molto impegnativa, è un mix, presenta una parte tecnica e una veloce con arrivo dentro il paese di Aglientu, la speciale di Arzachena ‘L’Isuledda’ è una prova veloce con arrivo a Palau, mentre la prova speciale Palau ‘Prova dei Giganti’ è molto tecnica, piena di tornanti e curve. Abbiamo cercato di accontentare tutti, ci sarà la prova piacevole per i velocisti e la prova più interessante per i tecnici. Anche questa edizione del rally è molto attesa, come le precedenti, verterà su tre giornate durante le quali, oltre alla parte agonistica, sono previste diverse iniziative collaterali di valorizzazione del territorio a supporto della manifestazione. Il ‘Terra Sarda’ è un Rally ideato e studiato nei dettagli per i piloti e co-piloti, perché la Porto Cervo Racing è una scuderia formata da uomini e donne che sono piloti, co-piloti e ufficiali di gara, che vivono lo sport automobilistico tutto l’anno e a 360 gradi. Invitiamo gli equipaggi a partecipare ad una gara dove, oltre alla massima attenzione posta nella cura dei dettagli sulla sicurezza da parte dell’organizzazione, offre ai piloti e agli appassionati la possibilità di trascorrere un weekend o un’intera settimana di passione e di vacanza in un territorio unico”.





Il territorio. Arzachena e Tempio Pausania saranno i due poli del “Rally Terra Sarda”, con Arzachena che ospiterà sempre il quartier generale del Rally, mentre Palau, Aglientu, Luogosanto e Aggius saranno gli altri comuni coinvolti con il passaggio del rally oltre Olbia, Sant’Antonio di Gallura, Santa Maria Coghinas e Trinità D’Agultu e Vignola che sostengono l’evento.





Validità. Il 9° Rally Terra Sarda, oltre ad essere valido come prova della Coppa Rally di Zona Aci Sport (la finale nazionale si terrà l'ultimo weekend di ottobre al 41° Rally Città di Modena) sarà valido per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna. Anche la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico avrà la sua validità: sarà il penultimo round del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna ACI Sport.





Per tutte le informazioni relative al Rally Terra Sarda in programma dal 1° al 3 ottobre, è possibile visitare le pagine Social dell’evento, il sito internet della scuderia Porto Cervo Racing all'indirizzo https://www.portocervoracing.it/web/rallyterrasarda/, inviare un’e-mail a: info@portocervoracing.com, e nella pagina YouTube del Team, al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=9-fC8S2NkvM è stato pubblicato il video di presentazione della gara, con la descrizione del programma e delle prove speciali.