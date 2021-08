Sport Carlo Nativi è il nuovo mister del Tempio 1946

Dall' esordio da giocatore nel ’93, a soli 17 anni, per arrivare all'ennesima avventura in panchina. Nel mezzo, 16 stagioni e oltre 500 presenze con la maglia dei galletti prima del ritiro dal calcio giocato, nel 2015, e l'inizio della carriera da allenatore, sempre con l'azzurro nel cuore. Carlo Nativi torna nella sua casa professionale, e non solo, per guidare l'US Tempio 1946 nella prossima stagione sportiva nel campionato di Promozione, girone C. «L'amore per il Tempio non passerà mai - le sue prime parole. C'è grande entusiasmo, per l'arrivo del presidente Salvatore Sechi che è venuto a darci una mano e per il salto di categoria in Promozione. Sarà una squadra competitiva, c'è un progetto dietro e stiamo ricostruendo scegliendo le pedine giuste. C'è l'aspettativa, qui si vive di ricordi positivi e di delusioni, purtroppo, ma c'è soprattutto fame di calcio. Il pubblico è sempre stato vicino alla sua squadra e sono sicuro sarà ancora cosi».