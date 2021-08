Grande soddisfazione a Gubbio per il Trofeo Fagioli - La crono vinta da Simo Faggioli in diretta Tv su Aci Sport

“A seguire vanno quindi ringraziati:- il Comune di Gubbio per il continuativo supporto, senza il quale non sarebbe possibile mantenere gli standard di livello europeo raggiunti;- la Provincia di Perugia che cura la strada del percorso di gara, che con gli allestimenti del Comitato viene trasformata in un autodromo realizzando una bellissima vetrina per piloti e scuderie;- la Regione Umbria per il supporto alla manifestazione;- ACI Sport, che con la diretta televisiva integrale ha consentito a tantissimi appassionati di seguire la gara sul web e su ACI Sport TV (Sky 228), persistendo l'impossibilità di accesso del pubblico lungo il tracciato;- l’A.S.





Gubbio e le scuole interessate all’area paddock che ci hanno permesso di creare un’area protetta sicura per piloti e addetti ai lavori; tutte le aziende che con contributi pubblicitari contribuiscono alla copertura del budget necessario; tutti gli operatori del settore turistico che collaborano con noi con reciproca soddisfazione.” “Un ringraziamento del tutto particolare va al Gruppo Bersaglieri di Gubbio per l’intervento che ha reso la cerimonia di premiazione veramente spettacolare. Siamo pienamente soddisfatti dei risultati agonistici e di immagine che hanno testimoniato il grande successo anche di questa edizione. Da 56 anni consecutivi lavoriamo per la Città e speriamo, con la collaborazione di tutti, di continuare a farlo anche nei prossimi anni.”

“Ho visto in TV il Trofeo Luigi Fagioli... uno spettacolo! Complimenti e grazie a voi tutti per il grandissimo impegno che ogni anno regalate alla città.” Così recita uno dei messaggi pervenuti al Comitato Eugubino Corse Automobilistiche da tanti eugubini appena terminata la cronoscalata valida come settimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna alle 16.30 di domenica 1° agosto, decretando la vittoria del campione in carica Simone Faggioli su un prototipo Norma con motore Zytek da 3000cc. In poche parole il messaggio sintetizza tutto e non ha bisogno di ulteriori commenti. Il Comitato desidera soltanto ringraziare coloro che da 56 anni consecutivi rendono possibile lo svolgimento di questo grande evento a Gubbio: “In primis i tanti volontari che sacrificano il proprio tempo libero per la gestione della gara, alcuni tutti i 365 giorni dell'anno, altri i giorni della gara e i 15 giorni precedenti”.