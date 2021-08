Novità in casa della Torres: un nuovo sito e l'amichevole con l'Ossese

Si lavora su condizione e amalgama del gruppo. E si lavora anche sull’organico. Alla rosa sono stati aggregati due nuovi fuori quota: Marco Rotunno e Massimiliano Mignogna. Marco Rotunno Fuori quota classe 2003. Prodotto delle giovanili del Pisa e reduce dall’esperienza maturata con la under 19 del Livorno. È un terzino destro che svolge bene la fase difensiva ma sa proporsi dando il suo apporto anche alla manovra d’attacco. Un giovane che arriva a dare ulteriore sostanza al reparto fuori quota rossoblù, forte delle esperienze maturate in Toscana. Da oggi vestirà la maglia della Torres. Massimiliano Mignogna Nato a Napoli nel 2003. Esterno destro basso, fuori quota. Nonostante la giovane età, a livello giovanile, ha maturato un curriculum di tutto rispetto con tanto di partecipazione al campionato e alla coppa Primavera. Arriva a Sassari via Crotone. Ha vestito le maglie di Monteruscello, Palermo Giovanissimi, Crotone under 17 e under 19, Siena. Da oggi vestirà la maglia della Torres.

La Torres ha una nuova casa virtuale: https://seftorrescalcio.it/ . Una casa tecnologica ma agile da navigare, in cui troveranno spazio news e informazioni legate all’universo torresino, fra lo storico passato e un presente tutto da scrivere. Fra finestre dedicate al vivaio - Settore Giovanile e Scuola Calcio - ed alla prima squadra, sezioni realizzate ad hoc e contenuti miultimediali, c’è una grande novità: uno spazio appositamente creato per la sottoscrizione degli abbonamenti online, una opportunità in più offerta alla tifoserie torresina, che avrà l’intera stagione calcistica della su squadra a portata di click. Intanto, terminato il ritiro vissuto fra Gavoi e Ollolai, la Torres di mister Alfonso Greco ha fatto ritorno a Sassari, si è allenata al Vanni Sanna e domani alle ore 20 - sull’erba dello stadio sassarese - affronterà l’Ossesse nel terzo test del suo pre campionato. Tante le indicazioni che allenamento e campo hanno dato allo staff tecnico.