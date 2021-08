Sport Tempio calcio in festa: l'Unione Sportiva ripescata in Promozione

A seguito del parere positivo espresso dal consiglio della Lega Nazionale Dilettanti Sardegna in merito alla domanda di ripescaggio inoltrata dalla Società, nella prossima stagione sportiva 2021/2022 l'US Tempio 1946 disputerà il campionato di Promozione. Un risultato che premia l'impegno dei dirigenti in questi anni e che sarà punto di partenza importante per il Gruppo Sechi che ha rilevato la Società nei giorni scorsi. Si riparte da una categoria superiore, con l'obiettivo di costruire e far crescere insieme l'US Tempio 1946, dalla prima squadra al settore giovanile. Così come da Comunicato ufficiale LND Sardegna, il campionato di Promozione stagione 2021/2022 sarà composto da tre gironi da 14 squadre. L'US TEMPIO 1946 è stato inserito nel girone C insieme con:CALANGIANUS,LANTERI SS,LUOGOSANTO,OSCHIRESE,PORTO CERVO,PORTO TORRES,POSADA,SAN TEODORO,SINISCOLA MONTALBO,STINTINO,THIESI,USINESE eVALLEDORIA