Sport Sassari calcio Latte Dolce: arriva una punta - Potenziato l'attacco con Daniele Cannas

La società sassarese è lieta di annunciare l’ingaggio, per la prossima stagione, della giovane punta ex Cagliari e Carbonia, Daniele Cannas. Attaccante classe 2001, nei campionati giovanili e in Serie D ha dimostrato di essere decisivo sia in fase realizzativa che con gli assist per i compagni. Cannas cresce nelle giovanili del Cagliari. La sua prima avventura lontano dal capoluogo sardo la fa a Olbia, ma dopo 6 mesi torna nella società rossoblù. La prima parte della stagione 2019/2020 la passa a Foggia, prima di andare, anche se per poche partite, a causa dello stop del campionato di Eccellenza per il Covid-19, alla Nuorese, dove gioca con Antonino Piriottu, altro nuovo arrivo in casa biancoceleste. Lo scorso anno gioca, invece, al Carbonia. Queste le prime parole di Cannas da giocatore biancoceleste: “Dopo Carbonia volevo trovare una società solida, che mi facesse crescere e che spero che mi faccia fare il salto di qualità. Ho avuto altre offerte, ma penso che questa sia la società giusta dove poter crescere. Mi hanno parlato molto bene del mister e trovarmi bene con tutti i compagni. Mi auguro che questa stagione possa portare grandi soddisfazioni a tutti noi”.