Sport Sassari Calcio Latte Dolce: conclusa la prima settimana di preparazione

I biancocelesti, sotto la guida di mister Pierluigi Scotto, nel pomeriggio di sabato hanno disputato un’amichevole in famiglia, nella quale hanno potuto mettere in pratica tutte le istruzioni ricevute nel corso della settimana dall’allenatore sassarese. Tutti i giocatori hanno dimostrato di avere una grande voglia di iniziare e di far bene. Per tutta la settimana i giocatori hanno disputato due allenamenti al giorno: la mattina generalmente era dedicata alla parte fisica, mentre il pomeriggio ci si concentrava maggiormente sul campo con schemi, partitelle. In questo modo i giocatori possono conoscersi sempre di più giorno dopo giorno ed essere pronti per l’inizio della nuova stagione. Nei prossimi giorni verranno comunicate le date della prima amichevole precampionato dei biancocelesti e del ritiro.