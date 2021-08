Sport Domenica in pista a Magione: auto storiche, Italia Classic, Formula 850 e Minicar

Non si ferma l'attività della Delegazione Regionale Umbria che ha seguito nel weekend da poco passato il doppio impegno su strada e in pista. Da un lato il 56° Trofeo Fagioli, gara di rilevanza ormai assodata in campo Tricolore, esaltato dal live streaming e dalla diretta su Aci Sport Tv, dall'altro la certezza e la continuità del circuito di Magione, sempre molto vitale e che si dimostra cuore pulsante dell'attività motoristica Umbra con manifestazione anche esse arricchite dal live sui media. Così dopo l’ottimo bilancio rispetto al weekend precedenti si è pronti a proseguire l'attività con 4 tipologie diverse di vetture che si alterneranno in pista durante la giornata di domenica 8 agosto. Innanzitutto i due trofei di auto storiche, manifestazioni dove l'agonismo della competizione incontra il fascino dei gioielli a quattro ruote: il trofeo Italia Storico e il Trofeo Italia Classic, ai quali seguiranno le Formula 850 e le Assominicar. Proprio le piccole Bicilindriche dell’Assominicar saranno le prime a scendere in pista alle ore 10.00 per le qualifiche, seguite dal Tr.it. Storico e quello Classico, mentre le Formula 850 chiuderanno i turni di prove. Si proseguirà con le Assominicar che faranno 2 gare, la prima alle 12.00, la seconda alle 15.45. Il trofeo Storico andrà in scena alle 15,00 e quello Classico alle 16.15. Chiusura alle 17.00 con la gara riservata alle formula 850.