Torres Calcio: da lunedì la campagna abbonamenti

Lo stadio, 11 maglie rossoblù, l'urlo della curva: ricordi senza data di scadenza, memoria da conservare e da rivivere. Lunedì 9 agosto parte ufficialmente la campagna abbonamenti Torres per la stagione agonistica 2021-2022: si parte con una promozione pensata apposta per i tifosi che vogliono tornare allo stadio e che vogliono correre al fianco della squadra in questa nuova sfida al campionato di serie D.





Saranno messi a disposizione 200 abbonamenti in tribuna coperta e 200 abbonamenti in curva. Al momento della sottoscrizione - previa comunicazione di nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email - all'abbonato sarà consegnato un voucher che, in fase di avvicinamento allo start del campionato, sarà poi sostituito con l’apposita tessera abbonamento.





Abbonamento annuale in tribuna: 220 euro

Abbonamento annuale in curva: 120 euro





La promozione è esercitabile sino al 31 agosto 2021





Punti vendita:





- Abì Bar Bistrot - Sassari, viale Umberto nr 28 - da lunedì 9 agosto a venerdì 13 dalle ore 10 alle ore 16 e da lunedì 23 agosto sino a lunedì 31 agosto dalle ore 10 alle ore 16.