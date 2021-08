In Toscana si corre il Cross Country Rally: prova di campionato italiano

Il Campionato Italiano Cross Country Rally Side by Side fa tappa sulla terra toscana della provincia di Siena ed Arezzo per il 6° round, al Cross Country Rally Crete Senesi Valtiberina, dove incrocerà il Campionato Italiano Rally Terra e Campionato Italiano Rally Terra Storico. La gara organizzata da Valtiberina Motorsport entrerà nel vivo venerdì 6 agosto con le ricognizioni, sabato 7 nella mattinata le operazioni preliminari e lo shakedown. I settori selettivi sono 8 per un totale di 84 Km sui 540 di percorso totale. La partenza sarà da Asciano in provincia di Siena dalle ore 14 di sabato 7, dopo 3 settori la pausa notturna sarà ad Arezzo, da dove le ostilità riprenderanno dalle 7.30 di domenica 8 agosto alla volta di altri 5 settori prima del traguardo, sempre ad Arezzo dalle 17.15.





Partono da leader il trevigiano Elvis Borsoi navigato come sempre da Stefano Pelloni su Maverick X3 l’auto senza cambio e dotata di variatore che ha mostrato di essere molto a proprio agio anche sulle prove da rally come confermano i successi al Vermentino in Sardegna ed a San Marino, ma il driver veneto è sempre arrivato a podio nella stagione in corso e può contare su un cospicuo vantaggio sulla diretta concorrenza. Ad inseguire più da vicino sono i fratelli emiliani Alessandro ed Emiliano Tinaburri, i vincitori del Rally Adriatico, sempre molto incisivi sulla Yamaha YXZ, auto invece dotata di cambio manuale e più efficace sui fondi maggiormente guidati, con cui sono saliti sul podio all’Italian Baja ed a San Marino. Terzo nella classifica SSV attualmente è Valentino Rocco, il driver torinese che per l’occasione sarà navigato dal giovane friulano Mirko Brun sulla Yamaha QDY, il co-driver che ha iniziato proprio quest’anno al fianco dell’assente Amerigo Ventura. Tornano nella serie ACI Sport anche i pavesi Gianluca Bosio e Monica Galesi, anche loro su Yamaha YXZ, già presenti ed a punti all’Adriatico ed a San Marino. Altra Yamaha XYZ per il bergamasco di origine albanese Sebastian Gjezi, affiancato da Roberto Marzocco, già sul podio all’Adriatico. Equipaggio pordenonese formato da papà e figlia quello di Michele e Giada Manocchi, già protagonista all’Italian Baja e che torna sulla Yamaha QDY. Sempre su vettura giapponese, dotata di cambio, anche Fabio Braghè e Mauro Gentilotti, equipaggio piacentino con il driver che ha debuttato all’Adriatico nel Side by Side dopo dei trascorsi in pista e negli slalom e poi ci ha riprovato a San Marino. Altra presenza in arrivo dai rally è quella del comasco Massimo Dallavalle che avrà Carolina Capellini alle note sulla Yamaha YXZ sugli sterrati toscani tra le provincie di Siena ed Arezzo nell’alta Valtiberina.





Classifica Campionato Italiano SSV dopo 5 gare: 1 Borsoi 198; 2 Tinaburri 116; 3 Ventura 98; 4 Rocco 82; 5 Butto 75.

Calendario C.I. Cross Country Rally & SSV: 18/19 mar, ITALIAN BAJA NAZIONALE (PN)-(CICCR – CISSV); 9/10 Apr BAJA VERMENTINO – TERRE DI GALLURA (SS)-(CICCR – CISSV);23/24 Apr BAJA RALLY ADRIATICO (MC)-(CISSV); 5/6 Giu RALLY GREECE OFF ROAD (Grecia)-(CICCR – CISSV); 24/25 Giu BAJA SAN MARINO (RSM)-(CICCR – CISSV); 6 - 8 Ago BAJA CRETE SENESI E VAL TIBERINA (AR)-(CISSV); 10/11 Set FIA ITALIAN BAJA (PN)-(FIA WORLD & EUROPEAN CUP – CICCR – CISSV); 16/17 Ott ROMA – DOUZ ROMA & TUNISIA (CISSV + FIA TITLE CANDIDATE); 5/6 Nov LIBURNA CROSS COUNTRY (SI)-(CISSV + 1^ RISERVA CICCR).

Approfondimenti, classifiche, foto e video su www.acisport.it