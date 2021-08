Alghero: grande beach volley sulla spiaggia di San Giovanni - In palio la WebProject Cup

In attesa della 17° edizione del SummerBeach Tour di Alghero, sabato a domenica si terrà ad Alghero sulla spiaggia di San Giovanni la WebProject Cup, un torneo di livello nazionale di beach volley, la cui organizzazione è affidata alla Sottorete in collaborazione con la FIPAV Sardegna. L'evento è valido per la classifica del campionato sardo della specialità. L'appuntamento è per il 7 e 8 agosto sull'arenile del lido San Giovanni dove si stanno perfezionando gli ultimi dettagli degli allestimenti.





La WebProject Cup è dotata di un montepremi di 2 mila euro. L'iniziativa ha già riscosso particolare gradimento visto che sono già numerosi gli iscritti alle categorie maschile e femminile, provenienti da ogni parte della Sardegna ma anche dalla Penisola. Per quanto riguarda il SummerBeach Village 2021 la macchina organizzatrice di Sottorete ha già acceso i motori per quella che sarà l'edizione n. 17.





L'evento, nato ad Alghero, ha portato una ventata di sport, divertimento, musica e animazione sulle spiagge di Castelsardo, Sorso (Platamona) e Oristano (Torre Grande). Per l'edizione SummerBeach 2021 è ancora possibile alle associazioni sportive far pervenire i propri progetti all'organizzazione dell'appuntamento estivo per il tour 2021.