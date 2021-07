Sassari calcio Latte Dolce: tempo di rinnovi - Ha firmato anche Cabeccia

Il sodalizio sassarese, dopo le conferme di Piga e Marcangeli è lieto di annunciare anche il rinnovo di Capitan Marco Cabeccia. Il difensore sassarese, anche lui in biancoceleste dal 2017 ha da poco firmato il rinnovo del contratto con il DS Vittorio Tossi, il Presidente Roberto Fresu e il mister Pierluigi Scotto. Si tratta della nona conferma dopo quelle di Palmas, Patacchiola, Gianni, Pireddu, Grassi, Nurra, Piga e Marcangeli. La società sassarese è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per il rinnovo con Gianmarco Marcangeli, trequartista/ala, classe 1998, che si appresta quindi ad affrontare la sua quinta stagione con il sodalizio biancoceleste. In 126 partite in Serie D, Marcangeli ha realizzato 9 reti e 6 assist.





Marcangeli ha così commentato il suo rinnovo:





“In questa squadra mi sento a casa, so di poter contare sulla serietà di una società ed un gruppo di lavoro che ha dimostrato di sapersi affermare come forte realtà in questa categoria. Un riferimento importante e positivo, in questo senso, è anche la presenza di compagni con i quali già nelle passate stagioni si è creato affiatamento. Insieme ai nuovi, sotto la guida di mister Scotto, conosciuto in tutto il panorama sardo e non solo, con grande esperienza e grandi risultati alle spalle, sono certo che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni.

Spero di disputare un buon campionato, di riuscire ad esprimermi al meglio: sento di avere gli stimoli giusti e mi impegnerò a fondo per acquisire sempre maggior concretezza, lavorando con determinazione e impegno.”?





Ufficiale anche il rinnovo del centrocampista, classe 2000 Giovanni Piga, dal 2017 nel giro della Prima Squadra.





Il giovane centrocampista sassarese si dice molto soddisfatto della conferma e non vede l’ora di iniziare la prossima stagione: Ho deciso di rimanere in questa società perché sono convinto del progetto che ci è stato proposto. Mister Scotto mi ha fatto subito una buona impressione e spero di raggiungere degli ottimi risultati sia individuali che di squadra. Mi aspetto una stagione tosta che sicuramente affronteremo con la carica giusta”.