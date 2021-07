Torres calcio: rientra Alessandro Masala

Un passo alla volta. Una firma per volta. Tanti nuovi volti tutti da scoprire, e tanti volti noti del pallone sassarese, rientrati a casa in vista della sfida da lanciare al prossimo campionato di serie D. Alessandro Masala è giovane veterano che alla Torres è di casa. Anoir Sadik è una delle suggestive giovani scommesse giocate dalla società. Domani primo allenamento ufficiale alle 18 al Vanni Sanna. Domenica mattina partenza per il ritiro.





Alessandro Masala

Nato a Sassari nel 1996. Gradito ritorno in casa rossobù, giocatore nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Imolese in terza serie collezionando 26 presenze e mettendo a segno due gol fra cui la rete decisiva nello spareggio playout. Ha al suo attivo inoltre 166 presenze nel campionato di serie D con 31 reti realizzate. Centrocampista centrale dal buon fisico, utile in costruzione e in fase difensiva, pedina duttile e funzionale nello scacchiere tattico. Ha giocato per under 19 del Genoa, Torres, Rieti, Sassari Latte Dolce e Imolese. Proprio dopo la stagione in Romagna, torna a vestire la maglia della Torres.





Anoir Sadik

Nato in Marocco nel 2003. È un centrocampista centrale che sa però adattarsi a giocare in tutti i ruoli da mediana, prospetto di interesse con buone qualità e ampi margini di miglioramento da affinare alla ribalta della serie D. Prodotto del Settore Giovanile del Livorno, ha giocato con la formazione toscana gli ultimi campionato di categoria under 17 e under 19. E ora, vestirà la maglia della Torres.