Sport Cubeda a Gubbio per fare il bis dopo la Scala Piccada

Domenico Cubeda , fresco vincitore della Scala Piccada ad Alghero, arriva alla tappa numero 7 del Campionato Italiano Velocità Montagna, in programma a Gubbio nel weekend del 1° agosto, con un solo obiettivo: confermarsi tra i protagonisti della massima serie tricolore. Il pilota etneo si ripresenta al via con l’Osella Fa30 Zytek gommata Avon e curata da Paco74 con motore da 3000cc by LRM sulla quale in stagione ha vinto a Verzegnis e nello scorso round disputato ad Alghero due domeniche fa. Ora al 56° Trofeo Luigi Fagioli il portacolori della Cubeda Corse, che lo scorso anno fu terzo assoluto, cercherà ulteriori certezze alla guida e dovrà confrontarsi con una concorrenza particolarmente competitiva e che, fra gli oltre 200 piloti iscritti, in Umbria comprenderà dei piloti d'Oltralpe.



A Gubbio, che quest'anno è infatti anche gara internazionale FIA, sabato 31 luglio si disputano le due prove ufficiali dalle ore 9.30 lungo i 4150 metri del tracciato che sale a Madonna della Cima, sul quale domenica 1° agosto andranno in scena le decisive gara 1 dalle 9.00 e gara 2 a seguire. Cubeda dichiara in partenza per l'Umbria: “Al Trofeo Fagioli vado sempre con grande piacere, la gara è davvero la 'Montecarlo delle Salite', si respira sempre un'atmosfera molto particolare. Il tracciato mi piace e nel corso degli anni siamo sempre stati competitivi. Speriamo di esprimerci al meglio anche in questa importante occasione e proseguire bene una stagione che finora ci ha riservato delle ottime soddisfazioni. Non mancheranno i rivali forti, però noi dobbiamo soltanto guardare a noi stessi e soprattutto svolgere il miglior lavoro possibile con la squadra”.