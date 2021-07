Torres Sassari: grandi manovre in corso

Ultima stagione in rossoblù nel 2016. Ha in curriculum 118 gare giocate fra serie C e Lega Pro e 121 partite disputate nel campionato di serie D. Ha vestito le maglie di Tempio, Castelsardo, Ivrea, Olbia, Villacidrese, Torres, Ancona, Grosseto, Caratese, Arzachena, Lecco, Arzignano. E ora (di nuovo) quella della Torres. Marco Piredda Nato a Cagliari nel 1994. Lo scorso anno in forza al Carbonia (serie D), team cui era approdato dopo l’esperienza maturata alla Sambenedettese. Centrale di centrocampo con piedi e visione da trequartista. Ha in curriculum 3 gare giocate nel campionato di serie B, 35 presenze nel campionato Primavera, 75 match disputati in serie C e 42 in serie D. Prodotto delle giovanili del Cagliari, ha vestito poi le maglie di Como, Ternana, Siena, Olbia, Sambenedettese, Carbonia. E ora, quella della Torres.





Riccardo Pinna Nato a Sassari nel 2000 (fuori quota). Dopo Samuele Pinna si tratta di un’altra giovane e importante riconferma, dato che il calciatore ha militato nella Torres nelle ultime stagione. Terzino sinistro che in caso di necessità può adattarsi a ricoprire il ruolo di difensore centrale. Ha in curriculum 80 partite disputate nel campionato di serie D. Ha vestito la maglia dell’under 19 del Frosinone e della Torres. Continua a vestire la maglia della Torres. Werther Carboni Nato a Sassari nel 1996. Lo scorso anno in forza al Carbonia (serie D), team cui era approdato dopo il campionato disputato con l’SM Assemini. Numero uno affidabile, di esperienza e di sostanza (185 cm). Ha firmato un BIENNALE con la Torres ma disputerà il prossimo campionato in PRESTITO al Sassari calcio Latte Dolce. Ha in curriculum 39 gare giocate nel campionato Primavera, 13 disputate in serie C e 37 giocate in serie D. Ha vestito le maglie di Cagliari Giovanissimi under 17 e under 19, Tuttocuoio, Olbia, Lumezzane, Nuorese, Tortolì, SM Assemini, Carbonia.

Mercato e programmazione sono due delle parole chiave del momento rossoblù. Presso la sede societaria, stadio “Vanni Sanna”, è un continuo via vai di giocatori, dirigenti, tecnici e addetti ai lavori. Perché la priorità è lavorare su più fronti in modo da farsi trovare pronti, in settembre, alla sfida del nuovo campionato di serie D. Arrivano anche altre 4 firme: tre a rafforzare ulteriormente l’organico di mister Alfonso Greco (fra cui un gradito ritorno, un innesto di sostanza e una giovane ri-conferma), una che rientra certamente nelle operazioni di rafforzamento della rosa rossoblù con il giocatore che però, in vista della prossima stagione calcistica, si accasa al Sassari calcio Latte Dolce in attesa di tornare alla casa madre. Giancarlo Lisai Nato a Sassari nel 1989. Torna alla sua città dopo le ultime stagioni vissute fra Lecco e Arzignano. Esterno destro dalla spiccata propensione offensiva, può agire anche da seconda punta e correre all’occorrenza anche la corsia di sinistra.