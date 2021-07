La velocità in salita torna in Toscana - Campionato Italiano Auto Storiche

Un appuntamento importante per le sorti della serie tricolore ACI Sport che continua a riservare sorprese e colpi di scena. Gioca in casa Stefano Peroni, il leader di 5° Raggruppamento su Martini Mk32 BMW. Per il quale saranno importanti le ricognizioni per il driver e preparatore della Scuderia Bologna Squadra Corse per verificare la risoluzione delle noie al cambio che lo hanno fermato alla Cesana - Sestriere, unica gara non vinta dal fiorentino. Sempre tra le monoposto saranno avversari da cui difendersi come il lombardi Emanuele e Matteo Aralla, papà e figlio, co Emanuele reduce dal 2° posto di Raggruppamento al Sestriere sulla Dallara F319, Matteo salirà nuovamente sulla Reynard 903 di F.3 All’assalto dei punti di classe ci sarà Maurizio Rossi che rientra sulla sua Formula Alfa Boxer. Il tracciato si presta bene al potenziale delle biposto, soprattutto quelle di 4° Raggruppamento dove il bolognese Filippo Caliceti ha finora dominato al volante dell’Osella PA 9/90 BMW con la quale ha vinto all’esordio sul Sestriere.





Mario Massaglia è sempre più perfettamente a suo agio sull’Osella PA 9/90 BMW, come ha dimostrato con la 2^ posizione in Piemonte, ma il pisano Piero Lottini sulla pluri titolata Osella PA 9/90 BMW anch’essa di classe regina, usa sempre meglio il potenziale della biposto curata dalla Bonucci Motorsport, mentre torna il milanese Roberto Turriziani nuovamente su Osella PA 9/90 BMW da 2000 cc. Per le Sport Nazionali, le biposto tutte equipaggiate con motore Alfa Romeo derivato dalla serie, il senese Matteo Lupi Grassi potrà mirare a nuovi punti sulla Olmas, ma a contrastarlo ci sarà Pierluigi Boldrocchi sulla Bogani. Svettano due BMW tra le vetture turismo, le M3 affidate ad altrettanti esperti driver come Francesco Menichelli ed il siciliano Salvatore Asta, che scende per l’occasione dalla BMW 2002 di 3° Raggruppamento. Giuliano Peroni senior si propone sempre come protagonista delle parti alte dell’ipotetica classifica generale, ma il fiorentino papà di Stefano, sulla fidata Osella PA 8/9 BMW è sempre in lotta per il vertice di 3° Raggruppamento per via dell’inferiore numero di partenti, con il reggiano Giuseppe Gallusi su Porsche 911 che è passato al comando con ben 4 lunghezze di vantaggio.





L’emiliano è tenace e sempre pronto all’assalto ed è leader incontrastato di classe GTS oltre 2500. Per la classe TC 1600 gara di casa per il leader Gabriele Tramonti su Ritmo 105 TC, come per Fabio Spinelli che siu Renault 5 GT Turbo comanda la GTS 2000 ed il friulano Ivan Di Fant su A 112. Sempre più avvincente il 2° Raggruppamento dove è acceso il duello tutto modenese tra Porsche, quella dell’attuale leader Idelbrando Motti, in particolare forma e vincitore anche al Sestriere, contro il mai domo Giuliano Palmieri ora passato alla super car di Stoccarda dopo le prime gare sulla possente De Tomaso Pantera. Rientra Natale Mannino sulla Porsche 911 RSR di preparazione Guagliardo, il palermitano dopo una disavventura in occasione della Montefiascone sarà di nuovo al via in cerca di rimonta. Nella categoria delle silhouette Sergio Galletti sulla bella Porsche 911 si prepara ad un nuovo affondo ma attenzione a Salvatore Asta molto temibile sulla BMW 2002. Piergiovanni Volpinari sulla Lotus Europa potrà accumulare punti decisivi per la classe GTS 1600, come il lombardo Ruggero Riva dovrà contenere gli attacchi al vertice della classe TC 2000, al volante dell’Alfa GTAM con qualche noia da risolvere. Anche l’altro palermitano Giuseppe La Rocca al volante della Alfa Romeo Giulia GT Veloce mirerà a rinsaldare la vetta di classe T2000.





Gara di casa anche per Tiberio Nocentini, il leader di 1° Raggruppamento che sulla quasi imprendibile Chevron B19 Cosworth non sembra voler dare spazio alla concorrenza, ad iniziare dal campione in carica Angelo De Angelis che sulla Nerus Silhouette è il primo attore nella classe 1600 delle biposto sport. Altri gioielli in arrivo dal passato saranno anche la sempre ammirata Fiat 1100 Ala D’Oro di Tonino Camilli o la Lea Francis Sport usta per l’occasione dall’altoatesino Georg Prugger. per le categorie turismo a caccia di nuovi punti arriva il pesarese Alessandro Rinolfi al volante della Morris Cooper sempre in vetta alla classe T1300, Vittorio Novo in classe 2000 sulla BMW 2002, Francesco Amante e Vittorio Mandelli entrambi su Jaguar E-Type del 1961 per le GTS, sono tutti nomi di protagonisti annunciati della gara sulla montagna fiorentina.





Classifiche CIVSA dopo 6 gare: 1° Raggruppamento: 1 Nocentini p42; 2 De Angelis 28; 3 Canzian 25; 2° Raggruppamento: 1 Motti 44; 2 Palmieri 29; 3 Gigliotti 23; 3° Raggruppamento: Gallusi 44; Peroni G. 40; 3 Spinelli 22. 4° Raggruppamento: 1 Caliceti 54; 2 Massaglia 28; 3 Lottini 25. 5° Raggruppamento: 1 Peroni S. 37; 2 Visconti 22; 3 Rossi 21. Calendario Campionato Italiano Velocità salita Autostoriche: 14-16/5, 14^ Scarperia - Giogo (FI); 21-23/5, 13° Trofeo Storico Scarfiotti Storico Sarnano - Sassotetto (MC); 4-6/6, 24 Lago Montefiascone (VT); 18-20/6, 33^ Bologna Raticosa (BO); 9-11/7, 39^ Cesana - Sestriere (TO); 23-25/7, 55^ Coppa della Consuma (FI); 3-5/9, Trofeo Fabio Danti - 32^ Limabetone (PT); 17-19/9, 6^ Salita Storica Monte Erice (TP); 24-26/9 42^ Coppa Chianti Classico Uberto Bonucci (SI); 8-10/10, 4^ Coppa Faro (PU).

Alle porte di Firenze per la 55^ Coppa della Consuma, che dal 23 al 25 luglio sarà 7° appuntamento del Campionato italiano Velocità Salita Auto Storiche. La competizione organizzata dalla Reggello Motorsport, dopo varie vicissitudini legate all’emergenza sanitaria, adesso è pronta a far rombare i motori in un angolo di Toscana assolutamente caratteristico ed immerso nella natura. Prima novità dell’edizione 2021 è il percorso che ora torna nella sua versione allungata a 12,3 Km, sempre ricavato sulla Strada Regionale 70 con partenza in località “Le Palaie” e traguardo in località “Pelago” con ben 807 metri di dislivello tra partenza ed arrivo. Venerdì 23 luglio le operazioni preliminari a Pelago per gli oltre 100 iscritti, dalle 15 alle 19, che si concluderanno nella mattinata di sabato 24, con svolgimento dalle 8 alle 10.30. Alle 13.30 scatterà la prima delle due manche di ricognizione. La gara in salita unica partirà alle 9 di domenica 25 luglio, a seguire le premiazioni in zona arrivo in località Poggio alla Ginestra. Il Direttore di Gara è Fabrizio Bernetti con l’aggiunto Francesco Resti.