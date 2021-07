Fine settimana positivo per la Porto Cervo Racing

Problemi tecnici, invece, hanno fermato l'altro portacolori del Team Mario Murgia (Mitsubishi Lancer Evo X). Infine, in Toscana, il co-pilota Paolo Garavaldi, in coppia con il pilota Luca Cecchettini (in sostituzione del driver Paolo Moricci) su Skoda Fabia R5, ha chiuso al decimo posto assoluto la 56ª Coppa città di Lucca. Per Paolo Garavaldi il prossimo appuntamento sarà con il pilota Lorenzo Ballini all’Historic Rally delle Vallate Aretine valido come prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche, in programma il 23 e 24 luglio. Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti.

Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.

La Scuderia ha conquistato la top ten nelle gare corse in Sardegna e Toscana. Nell’Isola, la Porto Cervo Racing era presente con tre piloti alla 60ª Cronoscalata Alghero Scala Piccada valida come sesto round del Campionato Italiano Velocità Montagna e come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro. Sul tracciato ricavato sulla SS292, Marco Satta, su Osella FA30, ha conquistato l’ottavo posto assoluto, il secondo posto di gruppo E2SS e di classe E2SS3000. Il prossimo impegno agonistico di Marco Satta sarà il 56° Trofeo Luigi Fagioli valido come settimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna, in programma dal 30 luglio al 1° agosto. Soddisfatto anche Igor Nonnis, per la prima volta al volante della Wolf Thunder. Per Nonnis, il dodicesimo posto assoluto, la vittoria di classe E2SS1000 e il terzo posto di gruppo E2SS.