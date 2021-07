Sport Dinamo Banco di Sardegna: a disposizione anche le "baby" della Basket 90

La Dinamo Banco di Sardegna annuncia il rinnovo della collaborazione tra la formazione femminile e il Basket 90. La società sassarese della presidente Cristina Faedda e del responsabile tecnico Giulio Fenu sposa anche per la stagione 2021-22 il progetto Dinamo Women e mette a disposizione di coach Antonello Restivo due atlete del suo vivaio. Si tratta della classe 2003 Maria Luisa Scanu e della classe 2004 Caterina Fara che già nello scorso campionato hanno esordito nella massima serie LBF. “Siamo soddisfatti per come le due ragazze, lo scorso anno, si sono integrate nel gruppo - commenta la team manager Roberta La Mattina -. Speriamo che per loro ci sia un’ulteriore crescita e riescano a ritagliarsi minuti importanti in questa nuova stagione”.