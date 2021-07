Vento de l'Alguer: altura ma anche vela latina - Si comincia domenica con Onda Blu

l programma :Ore 10:00 Briefing e distribuzione nastri rossi;Ore 12:00 Partenza;Ore 18:30 Premiazione del Campionato 2020:;Ore 19:00 Premiazione del Trofeo Onda Blu 2021,



I calendari: Altura

1° REGATA – 4 LUGLIO 2021 -TROFEO ONDA BLU -XI Memorial Marco Caula

2° REGATA – 25 LUGLIO 2021 TROFEO ASSOCIAZIONE GIUSEPPE FRESCHI -V Memorial Giuseppe FreschI

3° REGATA - 22 AGOSTO 2021 TROFEO MACI -XVIII TROFEO MACI -II Memorial Ing. Antonio Frulio

4° REGATA - 11 SETTEMBRE 2021 -TROFEO BASE NAUTICA USAI-Alghero-Bosa-IX Memorial Dott. Gian Paolo Plaisant

5° REGATA - 12 SETTEMBRE 2021 TROFEO BASE NAUTICA USAI-Bosa-Alghero-in collaborazione col Circolo Nautico Bosa

6° REGATA – 26 SETTEMBRE 2021 TROFEO Nuova Capolino -XI Memorial Rag. Guglielmo Capolino

7° REGATA – 10 OTTOBRE 2021 TROFEO Yacht Club A.S.D. Alghero - Memorial Mario Paddeu



CALENDARIO VELA LATINA

1° REGATA – 11 LUGLIO 2021 XVII REGATA DI SANT’ELM - Lega Navale Italiana Alghero

2° REGATA – 2 AGOSTO 2021 -II TROFEO DEL CORALL Yacht Club Alghero

3° REGATA – 3-4-5 SETTEMBRE 2021 -CAMPIONATO III ZONA F.I.V. CLASSE VELA LATINA

Il Campionato Vento de l’Alguer organizzato come sempre dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana in collaborazione con il Consorzio Porto di Alghero main sponsor della manifestazione, è giunto alla sua decima edizione. Quest’anno oltre alle sette prove previste per la vela d’altura ci saranno 3 appuntamenti dedicati alla vela latina, di cui il primo l’11 luglio, la storica Regata di Sant’Elm. Domenica 4 luglio appuntamento con la prima regata d’altura il “Trofeo ONDA BLU”- XI Memorial Marco Caula, con cui la nostra sezione partecipa alla manifestazione 10000 vele contro la violenza sulle donne “Cambiamo rotta insieme”. Ogni barca iscritta alla regata isserà quale simbolo distintivo di partecipazione un lungo nastro rosso. L’iniziativa, che ha suscitato estremo interesse sia nel settore velico che in quello istituzionale e delle realtà che operano concretamente sul campo a contrasto del fenomeno, non vuole essere l’ennesima manifestazione di sostegno ma ambisce a divenire catalizzatore di altre iniziative, contatti ed occasioni che possano rappresentare un vero “cambio di rotta” nel modo in cui affrontare, insieme, donne e uomini, questo problema devastante. Chi naviga a vela parte da una posizione privilegiata, poiché, seppur nel silenzio, nel mondo velico l’indifferenza di genere è un fatto conclamato da parecchio tempo. In barca non conta sesso, età o condizione sociale ma solo ciò che si è realmente. I