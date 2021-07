Porto Torres: i professionisti di M.M.A. il 10 luglio nel parco Chico Mendes

L’altra Cintura Colosseum messa in palio è quella appartenente alla categoria Featherweight (pesi piuma), che vedrà di fronte Manolo Scianna e Michele Baiano nei 66 kg. Scorrendo il tabellone della serata di MMA, troviamo che il primo match della serata sarà quello tra Andrea Myrto della MixedMartiaPro Team e Mattia "The Devil" Tedesco del Team SS Lazio di Tanzilli. L’incontro servirà per comporre il ranking della categoria -77kg e definirà chi andrà a contendersi l’ambita Cintura del Colosseum welterweight. Il secondo match della serata appartiene alla categoria -66k e vede incontrarsi Alberto Ponzio della Combat Way di Sacchetto e Carlo Maria Vinci del Warrior Verona. A seguire Marco "The Brave" Carlotti (al debutto Pro) incontrerà il primo atleta sardo della serata Vincenzo Muzzu della M.A.S di Porto Torres. Il quarto match si tinge di rosa. Fabiola Pidroni, judoka Torinese, avrà come avversaria la sassarese Martina Rindi allenata dalla Iron Gym.



La vincitrice di questo match potrebbe andare contro la testa di serie Adriana Fusini e già dalla prossima edizione, giocarsi la prima cintura Colosseum della -52kg femminile. Il quinto match avrà un fascino del tutto particolare per Porto Torres. Il beniamino di casa Alessio Ibba, debutterà dopo 2 anni d'inattività sotto la bandiera della Bad Boys Sassari, sarà contrapposto a Davide Scavone dell' Arena Combat di Forli. Il sesto incontro della serata vedrà Micheal Pagani del Martial Martial ProTeam troverà all'angolo opposto Gaetano Granato dello Sestito Mixed Martial Art; Pagani, all’esordio lo scorso anno al Colosseum, inflisse uno spettacolare ed inaspettato KO ai danni del quotatissimo brasiliano Souza. A seguire i tre incontri definiti Main Event. La serata inizierà alle 19 con i combattimenti degli Under Card, il tutto verrà inframezzato da musica e cabaret dal vivo.

Si è definito il tabellone degli incontri che si disputeranno nella 8^ edizione di Colosseum, in programma il 10 luglio 2021 al Parco Chico Mendez di Porto Torres. La manifestazione, organizzata dalla palestra Bad Boys Sassari guidata dal maestro Gianmario Mereu e patrocinata dalla Regione Sardegna e dal Comune di Porto Torres, vedrà 9 incontri tra atleti professioni e 5 tra gli Under Card. Nella gabbia installata nell’anfiteatro posto nel promontorio sopra la spiaggia di Balai, ci saranno 3 Main Event, tra questi quello che assegnerà il Titolo italiano Pro messo in palio dalla Feder Kombat. Di fronte Tanio Pagliariccio e Silvano Pais appartenenti alla categoria Flyweights (57 kg); il vittorioso, oltre a conquistare il titolo tricolore, andrà a contendere la Cintura Colosseum dei pesi leggeri al vincente dell’altra semifinale tra Nicola Chessa a Giacomo Santoro.