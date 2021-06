Quartu Sant'Elena: sabato la presentazione de "La grande storia del Cagliari calcio"

mail a desk@centroserviziflumini.it Saranno infatti presenti Gigi Piras, Alberto Marchetti, Sergio Bertola, Mario Brugnera e Gianni Roccotelli, e in collegamento streaming con Pepe Herrera e Julio Cesar Uribe. Tanti i ricordi e gli aneddoti che verranno svelati durante l'incontro, dentro e fuori dal campo. Data la prevista numerosa affluenza di pubblico, e per rispettare le prescrizioni sanitarie, si invitano gli interessati (gli associati avranno la precedenza) a prenotare l'ingresso che sarà limitato. La prenotazione potrà avvenire chiamando il Centro Servizi allo 070/7968370 o inviando una

Il Centro Servizi di Flumini di Quartu Sant'Elena si veste di rossoblù insieme a tanti ex campioni del Cagliari. Sabato 3 luglio, dalle ore 18.30, nella “Sala 4 Mori”, al primo piano della nuova struttura in via San Giovanni 5 a Quartu Sant' Elena (fronte Parco Andrea Parodi e Chiesa di Sant'Andrea) si svolgerà la presentazione del libro “La Grande Storia del Cagliari Calcio”, un doppio volume scritto da Corrado Delunas e pubblicato da da Fontanelli Editore. Sarà una serata speciale che vedrà, oltre alla presenza dell'autore del libro, anche la gradita e importante partecipazione di tanti campioni che hanno vissuto e giocato con la maglia rossoblù.