Sardinia Open al Tennis Club Alghero : trionfo del francese Houdet - Vince il singolo e il doppio - Alla colombiana Bernal il femminile

La 21esima edizione del Sardinia Open International-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, valido come “Trofeo Tavoni”, patrocinato dall'Assessorato regionale al Turismo, sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Italiano Paralimpico, sui campi in green set del Tc Alghero, si è conclusa con la doppietta del francese Stephane Houdet , che ha messo in bacheca l'ottavo trofeo in singolare (battendo in due set il connazionale Peifer) e il settimo in doppio (con lo stesso Peifer, contro gli spagnoli Caverzaschi e De La Puente).





Nel singolare femminile, invece, è la prima volta della colombiana Bernal, che batte in due set Shuker. La britannica, che aveva vinto il giorno prima il doppio insieme alla cilena Cabrilllana, vede scivolar via dalle mani il titolo di singolare, come già successo nel 2006.





Tra i Quad, si è ripetuto quanto accaduto nel maschile, con due atleti che hanno vinto insieme il doppio e poi si sono affrontati in singolare. Si è imposto l'olandese Vink, che non ha sofferto il gioco dell'australiano Davidson.

Vittoria italiana nel Secondo Draw, con Angelo Romano (alfiere della Sardinia Open, associazione organizzatrice della manofestazione), che non ha dato scampo al danese Mads Meyer.





FINALE SINGOLARE MASCHILE

1 Stephane Houdet (Fra, 6) b.2 Nicolas Pfeifer (Fra, 7) 6-4 6-3





FINALE DOPPIO MASCHILE

1 Stephane Houdet/Nicolas Peifer b. 2 Daniel Caverzaschi/Martin De La Puente 6-3 6-3





FINALE SINGOLARE FEMMINILE

1 Angelica Bernal (Col, 8) b. 2 Lucy Shuker (Gbr, 12) 7-5 6-2





FINALI DOPPIO FEMMINILE

1 Macarena Cabrillana (Cile)/Lucy Shuker (Gbr) b. 2 Emmanuelle Morch (Fra)/Cornelia Oosthuizen (Gbr) 6-3 4-6 10-7





FINALE SINGOLARE QUAD

1 Niels Vink (Ola) b. 2 Heath Davidson (Aus) 6-2 6-2





FINALE DOPPIO QUAD

1 Heath Davidson (Aus)/Niels Vink (Ola) b. Antony Cotterill (GBr)/Alfredo Di Cosmo 6-0 6-1





FINALE SECOND DRAW

3 Angelo Romano b. Mads Meyer (Dan) 6-4 6-4