Alghero: oggi le finali del del Sardinia Open International-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour

Si concluderà oggi sui campi in green set del Tc Alghero, il torneo della, valido come “Trofeo Tavoni”, patrocinato dall'Assessorato regionale al Turismo, sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Italiano Paralimpico.

I tabelloni maschili si tingono di “blue”. Houdet e Peifer si contenderanno per la quinta volta il trofeo in singolare e poi scenderanno in campo fianco a fianco in doppio contro gli spagnoli Caverzaschi e De La Puente.

Situazione similare nei Quad, dove Davidson e Vink, vinto assieme il doppio, si sfidano nella finale del singolare.

Tra le donne, Shuker cerca la doppietta: dopio aver vinto il doppio con Cabrillana allo sprint, la britannica cerca il successo in singolare contro la Top10 Bernal.



Oggi, a partire dalle ore 9.30, in programma le finali dei vari tabelloni. Con il commento del giornalista Antonio Burruni, andranno in diretta streaming sul sito internet della manifestazione (

) e su Catalan Tv (canale 18 del digitale terreste). Su Tcs (canale 13 del digitale terrestre, previste la finale del singolare maschile e, a seguire, quella del doppio maschile. Differita la settimana prossima su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 sulla piattaforma satellitare) e su Canale 12 (sempre sul digitale terrestre).





