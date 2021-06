Dinamo Banco di Sardegna Women: Giulia Moroni nuova play

L’anno successivo passa ad Ancona con cui colleziona 72 presenze in quattro stagioni. Nell’agosto del 2014 viene ingaggiata dalla Pallacanestro Vigarano e debutta nella massima serie con 8.9 punti a partita; a gennaio del 2015 però viene ceduta alla PF Umbertide, sempre nella principale ribalta nostrana. Nel 2017 approda a Broni dove resterà per tre stagioni, migliorando i suoi numeri di anno in anno e ritagliandosi un posto importante in squadra. Dopo uno stop per infortunio è tornata sul parquet nella stagione 2019-2020, chiusa anticipatamente dall’emergenza sanitaria: lo scorso anno ha iniziato la stagione in serie B, nelle file della Basket Girls Ancona, per poi arrivare a novembre a Battipaglia chiudendo l’annata con 7.7 punti, 3.8 assist e 3.3 rimbalzi di media. Nella sfida disputata contro Sassari ha messo a segno una prestazione da 10 punti e 5 assist. Tra i suoi high stagionali figura la gara di esordio in maglia Omeps BricUp contro Costa Masnaga, in cui ha scritto 17 punti, e i 9 assist serviti nel match contro la Virtus Bologna alla Segafredo Arena.

La Dinamo Banco di Sardegna annuncia l’ingaggio di Giulia Moroni per la stagione 2021-2022. Playmaker classe 1994, marchigiana, Giulia ha esordito a quindici anni in A2 ed è approdata nella massima serie nel 2014-2015: lo scorso anno in maglia Battipaglia ha chiuso la regular season con 7.7 punti e 3.8 assist di media. Playmaker ordinato, che detta bene il ritmo alle compagne, alle spiccate capacità di lettura unisce un’attitudine difensiva che le permette di essere aggressiva anche sulle avversarie e lavorare al servizio della squadra su entrambe le metà campo. “Sono contento della firma di Giulia che è una giocatrice che ha fatto un percorso piuttosto lineare _commenta coach Antonello Restivo_, e nel corso delle sue esperienze ha acquisito una determinata mentalità e uno stile di gioco ben definito. Potrà darci una mano in difesa, mettendo pressione fisica sulle avversarie, permettendoci di fare un ulteriore step in avanti”. Nata a Loreto, il 12 maggio 1994, Giulia esordisce a soli 15 anni in serie A2 nella stagione 2009-2010 con il Faleria Basket.