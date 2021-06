I giovanissimi del Tennis Tavolo Sassari a Terni per i campionati italiani

Sabato inizia la categoria Giovanissimi (64 iscritti) che per i singolari vedrà in azione Simone Demontis e Nicola Cilloco. Domenica entrano in lizza le squadre e il Tennistavolo Sassari schiererà anche Edoardo Eremita. Mercoledì 30 giugno via alla categoria ragazze femminili dove giocheranno nel singolo Laura Pinna e Maria Laura Mura che il giorno dopo saranno impegnate anche nella gara a squadre. Le gare femminili e dei Giovanissimi adotteranno nella competizione a squadre la formula Courbillon senza il doppio, ovvero con quattro singolari. L’incontro terminerà quando una delle compagini totalizzerà tre punti. In caso di parità dopo i quattro match, la vincitrice sarà stabilita considerando in successione il quoziente totale dei set vinti e di quelli persi e dei punti vinti e persi, fino a quando non sarà sciolta la parità. Una grande occasione per ragazzi e ragazze sassaresi di mettersi in mostra davanti ai tecnici delle nazionali giovanili.

Dopo lo svolgimento a fine aprile della prima parte, riservata agli Juniores e agli Under 21, da sabato 26 giugno a domenica 4 luglio il PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni ospiterà le gare maschili e femminili, individuali e a squadre dei Campionati Italiani Giovanili, rivolte ai settori Giovanissimi, Ragazzi e Allievi. Nella sede del centro di preparazione olimpica della Federazione si raduneranno ben 360 ragazzi e ragazze da tutta Italia. Le squadre saranno 19 nel settore Giovanissimi, 19 nei Ragazzi e 21 negli Allievi, 8 fra le Giovanissime, 12 fra le Ragazze e 12 fra le Allieve, per un totale di 91. Il Tennistavolo Sassari sarà presente con ben cinque giovanissimi pongisti, guidati dal tecnico Segun Abayomi Olawale.