Nella gabbia di Balai si assegnano le cinture Colosseum

Napoletano, ha uno score di 6 match vinti e 2 persi e si allena presso la palestra Ludus Magnum. Silvano “Taz” Pais è cresciuto ed allenato nella Bad Boys Sassari, ha uno score di 4 match vinti e 4 persi, rientra nell'ottagono dopo 3 anni di assenza. Il vincitore, oltre ad aggiudicarsi il Titolo italiano dei 57 kg, incontrerà il vincente dell’incontro che vede opposti Nicola Chessa a Giacomo Santoro. Chi vincerà quest’ultimo match potrà esibire l’ambita “Cintura Colosseum” nell’ambito dei 57 Kg. Nicola Chessa gioca in casa essendo nato a Porto Torres. E’ tesserato per la C.l. Fight Team di Cagliari e vanta uno score di 5 vittorie e 3 sconfitte. Giacomo Santoro viene da Roma, è considerato l'astro nascente della categoria, ancora imbattuto con un risultato di 4 vittorie consecutive su 4 incontri disputati. Vedremo chi a fine serata strapperà il "pass" per il match più titolato di questa categoria, che si svolgerà già nella prossima edizione del Colosseum.





L’altra Cintura Colosseum messa in palio è quella appartenente alla categoria Featherweight (pesi piuma), che vedrà di fronte Manolo Scianna e Michele Baiano nei 66 kg. Scianna appartiene alla Hung Mun MMA Studio di Roma e si presenta al Chico Mendes con 9 vittorie e 4 sconfitte tra i pro, mentre Baiano proviene dalla Dog Eat Dog di Firenze e vanta cinque vittorie su cinque incontri disputati da professionista, quindi imbattuto Ma nella Gabbia di Balai, inframezzati da spettacoli musicali e cabaret, si potranno ammirare anche altri bei protagonisti di questo sport. Inizieranno alle 19 gli Under Card, seguirà il Galà con 10 incontri tra i migliori professionisti italiani e internazionali. Tra gli altri da segnalare il match al femminile che vede contrapposte Martina Rindi e Fabiola Pidroni.

Il 10 luglio alle 19 al Parco Chico Mendes di Porto Torres, l’evento di MMA/Grapling organizzato dalla palestra Bad Boys di Sassari Continua a lavorare la macchina organizzativa guidata da Gianmario Mereu della Bad Boys Accademy per l’allestimento del Colosseum 8. L’evento, in programma il 10 luglio 2021 con inizio alle ore 19 al Parco Chico Mendes di Porto Torres, prevede degli incontri tra i migliori protagonisti a livello nazionale e internazionale nella disciplina M.M.A/Grapling. Organizzata in collaborazione con la Regione Sardegna e il Comune di Porto Torres e grazie all’intervento di numerosi sponsor, nella gabbia di Balai si assegnerà il Titolo italiano pro della categoria Flyweights (57 kg), messo in palio dalla Feder Kombat e decreterà inoltre il secondo contendente alla cintura Colosseum della categoria pesi leggeri. A contendersi il titolo tricolore saranno Tanio Pagliariccio e Silvano Pais. Tanio " O Scugnizz" Pagliariccio non ha bisogno di presentazioni.