Alghero: spettacolo sui campi di Maria Pia con i campioni del tennis in carrozzina

OTTAVI SINGOLARE MASCHILE

1 Stephane Houdet (Fra, 6) b. Daniel Pellegrina (Svi, 121) 6-0 6-0

8 Casey Ratzlaff (Usa, 22) b. Alessandro Cianfoni (300) w.o.

3 Takashi Sanada (Jpn, 10) b. Gaetan Menguy (Fra, 27) 6-3 6-1

6 Daniel Caverzaschi (Spa, 18) b. Steffen Sommerfeld (Ger, 73) 6-0 6-0

5 Daisuke Arai (Jpn, 17) b. Antonio Cippo (122) 6-1 6-0

4 Martin De La Puente (Spa, 13) b. Nico Langmann (Aut, 30) 6-1 7-5

7 Frederic Cattaneo (Fra, 20) b. Francisco Garcia Vena (Spa, 68) 6-1 6-0

2 Nicolas Pfeifer (Fra, 7) b. Luca Arca (62) 6-1 6-1



QUARTI SINGOLARE FEMMINILE

1 Angelica Bernal (Col, 8) b. Giulia Valdo (166) 6-0 6-1

3 Macarena Cabrillana (Cile, 15) b. Olena Shyngaryova (Ucr, 43) 6-0 6-0

4 Nalani Buob (Svi, 29) b. Gabriela Buehler (Svi, 58) 6-0 6-0

2 Lucy Shuker (Gbr, 12) b. Cornelia Oosthuizen (Gbr, 46) 6-3 6-1



QUARTI SINGOLARE QUAD

1 Niels Vink (Ola) b. Gregory Slade (Gbr, 60) 6-1 6-2

4 Donald Ramphadi (Saf, 23) b. Alfredo Di Cosmo 6-2 6-0

Alberto Saja (44) b. 3 Antony Cotterill (Gbr, 15) 4-6 6-2 6-3

2 Heath Davidson (Aus, 7) b. Ivano Boriva (41) 6-1 6-1



Si è conclusa sui campi in green set del Tc Alghero la seconda, spettacolare giornata, della 21esima edizione del Sardinia Open International-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, valido come “Trofeo Tavoni”, patrocinato dall'Assessorato regionale al Turismo, sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Italiano Paralimpico. Nel main draw maschile, le otto teste di serie esordiscono sul velluto. Il numero 1 del seeding, il francese Houdet, non concede game all'elvetico Pellegrina. Doppio 6-1 per il numero 2 Peifer sul sardo Arca, mentre Cianfoni non scende in campo contro lo statunitense Ratzlaff. Negli ottavi femminili, facile esordio per la testa di serie numero 1, la colombiana Bernal, che concede solo un game all'ultima italiana in gara, Valdo.quattro game in tutto per le avversarie delle altre tre teste di serie, che accedono compatte alle semifinali. Nei Quad, il favorito della vigilia, l'olandese Vink, si presenta con un eloquente 6-1 6-2 i danni del britannico Slade. Un game in meno c'è voluto per l'australiano Davidson a superare Boriva. La sorpresa della giornata è però azzurra, con Saja che elimina il numero 3 del seeding, il britannico Cotterill, battuto in tre set. Out Di Cosmo, 6-2 6-0 per mano di Ramphadi.