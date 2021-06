Sport Alghero: partito il Sardinia Open International-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour - Evento valido per il "Trofeo Tavoni"

Avvio senza grosse sorprese sui campi in green set del Tennis Club Alghero per " e patrocinato dall'Assessorato regionale al Turismo. Nel main draw maschile, ferme le teste di serie, occhi puntati sugli italiani, con le vittorie di Alessandro Cianfoni (nel derby contro Paolo Tontodonati), Antonio Cippo (sull'elvetico Matthias Huerlimann) e di Luca Arca (che non ha concesso neanche un game al francese Christian Gross). Out Ivan Tratter, Yuri Sabatelli e Angelo Giangreco, rispettivamente contro il francese Gaetan Menguy, il tedesco Steffen Sommerfeld e lo spagnolo Francisco Garcia Vena. Negli ottavi femminili, esordio senza intoppi per la numero 2 del tabellone, la britannica Lucy Shuker (6-2 6-0 alla francese Emmanuelle Morch) e per la numero 3, la cilena Macarena Carbillana, che ha concesso appena un game in più all'azzurra Marianna Lauro. Tra le italiane, passa solo Giulia Valdo (nel derby contro Maria Paola Tolu), mentre salutano la compagnia Roberta Faccoli e Silvia De Maria, quest'ultima al rientro in un torneo internazionale dopo dieci anni di stop. Nei Quad, i derby tricolori premiano Ivano Boriva e Alfredo Di Cosmo (rispettivamente, contro Gianluca Giovagnoli e Alberto Corradi). Vince anche Alberto Saja (doppio bagel allo spagnolo Job Brenlla), mentre Davide Giozet conquista solo due game contro il britannico Gregory Slade.



SEDICESIMI SINGOLARE MASCHILE 1 Stephane Houdet (Fra, 6) bye Daniel Pellegrina (Svi, 121) b. Giovanni Zeni (297) 7-6(4) 6-2 Alessandro Cianfoni (300) b. Paolo Tontodonati (262) 6-4 6-1 8 Casey Ratzlaff (Usa, 22) bye 3 Takashi Sanada (Jpn, 10) bye Gaetan Menguy (Fra, 27) b. Ivan Tratter (69) 7-5 6-0 Steffen Sommerfeld (Ger, 73) b. Yuri Sabatelli (476) 6-0 6-0 6 Daniel Caverzaschi (Spa, 18) bye 5 Daisuke Arai (Jpn, 17) bye Antonio Cippo (122) b. Matthias Huerlimann (Svi, 421) 6-1 6-0 Nico Langmann (Aut, 30) b. Laszlo Farkas (Ung, 90) 6-0 6-1 4 Martin De La Puente (Spa, 13) bye 7 Frederic Cattaneo (Fra, 20) bye Francisco Garcia Vena (Spa, 68) b. Angelo Giangreco (355) 6-0 3-0 rit. Luca Arca (62) b. Christian Gross (Fra, 416) 6-0 6-0 2 Nicolas Pfeifer (Fra, 7)



OTTAVI SINGOLARE FEMMINILE 1 Angelica Bernal (Col, 8) bye Giulia Valdo (166) b. Maria Paola Tolu (98) 6-3 6-4 3 Macarena Cabrillana (Cile, 15) b. Marianna Lauro (42) 6-1 6-2 Olena Shyngaryova (Ucr, 43) b. Silvia De Maria 6-4 6-3 Gabriela Buehler (Svi, 58) b. Roberta Faccoli (177) 6-1 6-0 4 Nalani Buob (Svi, 29) b. Angela Grosswiler (Svi, 59) 6-1 6-1 Cornelia Oosthuizen (Gbr, 46) b. Christina Pesendorfer (Aut, 104) 6-2 6-0 2 Lucy Shuker (Gbr, 12) b. Emmanuelle Morch (Fra, 30) 6-2 6-0



OTTAVI SINGOLARE QUAD 1 Niels Vink (Ola) bye Gregory Slade (Gbr, 60) b. Davide Giozet (83) 6-2 6-0 4 Donald Ramphadi (Saf, 23) bye Alfredo Di Cosmo b. Alberto Corradi 7-6(1) 7-6(4) Alberto Saja (44) b. Job Brenlla (Spa, 72) 6-0 6-0 3 Antony Cotterill (Gbr, 15) bye Ivano Boriva (41) b. Gianluca Giovagnoli (97) 6-1 6-2 2 Heath Davidson (Aus, 7) bye