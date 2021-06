Parte la 3a edizione del Rally Parco Geominerario della Sardegna

La terza edizione, ripropone gli itinerari della precedente fortunata edizione con le prove speciali di Guspini- Montevecchio, Cortes e Arbus, tutte da ripetere tre volte, si sono voluti ripercorrere i tracciati che conducevano ai luoghi di un antico passato minerario, ed ai fasti di gare automobilistiche che li utilizzarono, quando i siti industriali erano ancora esempio di efficienza e tecnica estrattiva dei minerali. L’ultima edizione , quella del 2019 , vide sul gradino più alto del podio Maurizio Diomedi navigato per la prima volta da Giuseppe Pirisinu su Skoda Fabia. Seconda piazza per Marino Gessa e per Salvatore Puxeddu, su Renaul Clio s1600,terzo posto per Vittorio Musselli , navigato da Claudio Mele su Skoda Fabia. Le speciali Prova Speciale Guspini- Montevecchio lunga Km 7,47: la speciale offre una prima parte molto guidata con il caratteristico passaggio attraverso la Miniera che poi porta a Montevecchio; a seguire una deviazione e una chicane all’interno del Borgo per poi immettersi nella SP66 con curve veloci e insidiose per oltre 3 Km Prova Speciale Cortes lunga Km 5,78:Prova con un percorso misto-veloce, che parte dai pressi della Fonte di Santu Domini per affrontare la salita tra curve insidiose, allunghi e una chicane fino alla SS 126.





Un breve tratto della Statale prima di immettersi ancora sulla strada Comunale verso Cortes e quindi un tratto veloce , in discesa, seguito da uno in salita con alcuni tornanti che caratterizzano la parte finale della speciale che propone nella sua utlima fase una nuova chicane Prova di Arbus lunga Km. 7,3 :nella prova di “Arbus” l’ultima chicane all’interno del centro abitato regalerà spettacolo e adrenalina . Un percorso veloce (3 deviazioni e 3 chicane sul percorso), ma alcune curve insidiose e la carreggiata stretta, metteranno in difficoltà i partecipanti. I sindaci dei comuni interessati dalla gara considerano questa gara come una splendida occasione per la ripartenza del territorio dopo un lungo periodo di sofferenza : “Questa gara” , dice il sindaco di Guspini Giuseppe de Fanti, “ offre visibilità a tutto il territorio e sono sicuro che il fine settimana sarà capace di regale belle emozioni a tanti”. Per il Sindaco di Arbus Andrea Concas si tratta di “Una occasione imperdibile per i piloti e per chi potrà godere della visione del nostro territorio.





Abbiamo mare, monti e boschi bellissimi. Proprio fra queste meraviglie passeranno le auto in gara, quindi davvero tutti avranno la possibilità di apprezzarne il fascino . Della stessa opinione anche gli assessori competenti dei due comuni coinvolti. Per Marcello Fanari, assessore allo sport del comune di Guspini :“questa gara è doppiamente importante, si tratta di un tassello fondamentale per la ripartenza, e non vediamo l’ora che quello start sia davvero valido per tutti.” .L’assessore al turismo del comune di Guspini Francesca Tuveri sottolinea quanto di positivo la gara offra sotto tanti punto di vista: “E’ un’occasione per rendere i luoghi della cultura dei luoghi pubblici ,gli eventi sportivi sono dei validi motivi di promozione territoriale, hanno un grande impatto turistico economico e culturale”. Entusiasta l’assessore allo sport del comune di Arbus Simone Murtas:”Dopo il lungo periodo pandemico, questa è l’iniziativa che può dare il via alla ripartenza Ho vissuto con emozione le edizioni precedenti in qualità di consigliere sicuramente osserverò con un occhio particolare i piloti di casa.





La gara anche in questa sua edizione, permetterà al pubblico di sostare e ammirare il Parco Geominerario.” In passato la gara ha avuto una ricaduta importante. “ spiega il Dott. Tarcisio Agus, presidente del Parco Geominerario, “Si è potuta conoscere la storia mineraria sarda”. Importante il dispiegamento di forze in campo per gli organizzatori, alle prese con le nuove regole imposte dai protocolli anti covid. Mauro Nivola, grande esperto di percorsi,presidente della Mediterranean Team, con il supporto di uno staff collaudato negli anni, è impegnato da mesi per la realizzazione della gara, importante sotto il profilo sportivo, ma determinante per tante professionalità ferme da troppo tempo e desiderose di ripartire con l’emozione che storicamente accompagna l’organizzazione dettagliata dell’evento. Info e materiale di gara sul sito www.mediterraneanteam.com

L'evento motoristico è in programma il 26-27 giugno e non vedrà il solo rally moderno animare le affascinanti strade nei territori di Arbus e Guspini,ma , per la prima volta nella sua storia, la manifestazione organizzata da Mediterranean Team e Ogliastra Racing, in collaborazione con l’ArbusPro’ Motors, avrà anche il suo Rally dedicato alle Storiche. il 1° Rally del Parco Geominerario Storico farà parte del campionato regionale indetto dalla Delegazione Aci Sport Sardegna insieme al Rally Historicu dei Nuraghi e del Vermentino, al Rally Terra Sarda Storico e al Rally Storico Internazionale Costa Smeralda . Quale ulteriore momento di spettacolo, sarà riproposta, per la seconda edizione, la Regolarità Sport del Rally del Parco Geominerario. Il percorso per la 3° edizione della gara, uguale per tutte auto impegnate nel fine settimana, prevede un chilometraggio di 61,80 km cronometrati per un totale di 172,28 km complessivi. Partenza da Piazza xx Settembre , di fronte alla chiesa, nel cuore di Guspini alle ore 19.30 e arrivo presso il Polo Industriale di Guspini alle ore 16,00 del 27 Giugno.