Aperte le iscrizioni per la Scala Piccada: prova di campionato italiano della montagna

Anche per l’edizione 2021 è stata perfezionata la convenzione con Grimaldi Lines, per garantire tariffe dedicate a chi si reca in Sardegna in occasione della 60^ Alghero - Scala Piccada. “L’edizione 2021 ha una rilevanza particolare - afferma Giulio Pes di San Vittorio, Presidente AC Sassari - si tratta del 6° round del campionato che vivrà proprio in Sardegna il suo giro di boa stagionale. La gara celebra quest’anno le 60 edizioni. Una pietra miliare per un evento storico della nostra regione e dell’Italia intera. Abbiamo proferito ogni sforzo per dare continuità ad un evento che è icona del suo territorio, lo abbiamo fatto anche nella difficile stagione 2020, ma il lavoro appassionato del nostro staff ha portato alla gratificazione arrivata con la conferma nella serie tricolore. La massiccia copertura mediatica pianificata da ACI Sport arricchirà notevolmente la funzione che da sempre è riconosciuta all’evento motoristico.





Il nostro lavoro insieme Regione Sardegna Assessorato allo Sport, al Comune di Alghero ed alla Fondazione della Città, con tutte le realtà private al nostro fianco, non conosce sosta, desideriamo che il week end sia adeguato ad ogni aspettativa”-. Tre giorni di grande sport saranno quelli della 60^ Alghero - Scala Piccada, con le operazioni preliminari previste per venerdì 16 luglio, sabato le ricognizioni del tracciato sui 5,100 Km della SS 292, con partenza alle porte di Alghero. Domenica la competizione su due salite di gara, con diretta TV e streaming. Tutte le info, le convenzioni ed i moduli sono disponibili su www.scalapiccada.it www.acisport.it/it/CIVM/home . Nel 2020 successo per il pluri campione italiano ed europeo Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek, che ha preceduto sul traguardo Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek e Diego Degasperi anche lui su Osella FA 30.

La 60 ^ Alghero - Scala Piccada ha aperto ufficialmente le iscrizioni che si chiuderanno lunedì 12 luglio. La competizione organizzata dall’Automobile Club Sassari dal 16 al 18 luglio sarà sesto round di Campionato Italiano velocità Montagna con validità per la serie tricolore cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro. La competizione dalla lunga e prestigiosa storia, è entrata nella fase d’avvicinamento a quello che sarà un week end sportivo atteso nell’intera regione ed in particolare in un territorio nel quale la competizione è fortemente radicata e per il quale l’edizione del 60° ha il valore di una conferma storica importante, ma anche quello del completo rilancio, dopo il complicato periodo legato alla pandemia. Gli organizzatori sono al lavoro per favorire in ogni modo l’arrivo di team e piloti che si troveranno ad affrontare una gara importante dal punto di vista sportivo, poiché rappresenta il giro di boa della massima serie ACI Sport riservata alla velocità in salita, che si articola su 12 appuntamenti.