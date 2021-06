Partenza alla grande per la Scuola di Vela dello Yacht Club Alghero

Una ripresa al di sopra delle aspettative :oltre 30 tra bambini e bambine, vecchi e nuovi iscritti, che hanno voluto continuare o cominciare ad intraprendere questo sport che si incastona alla perfezione nel contesto della città di Alghero. Mare, sport, divertimento e condivisione fanno della Vela uno sport attraente, ricco di concetti e disciplina. I numeri delle iscrizioni post pandemia dimostrano quanto si abbia voglia di ripartire. In questi giorni sono attesi nuovi ingressi. La scuola Vela dello Yacht Club Alghero, con a capo il tecnico/allenatore Marco Badessi, può contare su Istruttori tutti provenienti dal vivaio e dalle squadre agonistiche, cresciuti e formati nella grande famiglia del club algherese che si era posta, già 15 anni fa, come obiettivo quello di non sfornare solo ottimi atleti ma anche futuri istruttori e persone competenti tanto da poter lavorare nella nautica a vari livelli e con diversi compiti.

“Rivedere tutti questi bambini attivi nel nostro club grazie alla ripresa della scuola vela è un’emozione che non è facile descrivere. Dopo tutto questo tempo “rubatoci” dalla pandemia da Covid -19 – afferma il Presidente dello Yacht Club Pier Paolo Carta - proviamo a ripartire e guardare avanti con la speranza di poter far crescere il movimento della vela in città. Siamo pronti alle sfide che ci si presenteranno”. “Un numero di iscrizioni che ci può solo far pensare al meglio per questa estate 2021 che segna anche per noi la ripartenza- ha detto invece il responsabile della Scuola Vela , Marco Badessi. Mi fa piacere vedere tra gli iscritti molti bambini locali segno che la vela sta crescendo ad Alghero. Si spera presto – ha proseguito Badessi pensando al futuro -di poter avere uno scalo, ad esempio nel Molo di Sottoflutto, che non solo agevolerebbe l’ingresso in mare delle vele ma darebbe anche la possibilità di poter ospitare eventi di una certa caratura, anche in periodi di spalla, come avviene già in altre parti d’Italia”. Ritornando alla Scuola Vela, per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria dello Yacht Club Alghero al numero 079.952074 o via mail yachtclubalghero@gmail.com visitare il sito