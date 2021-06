Porte aperte alla Lega Navale di Cagliari: fine settimana a Marina Piccola

Sarà un’occasione unica per avvicinarsi e conoscere l’universo della vela. Una vera e propria vetrina sul mare magnum della navigazione. La Lega Navale di Cagliari aprirà le porte agli appassionati in occasione dell’Open day in programma sabato 19 e domenica 20. Una manifestazione che assume il significato di una ripartenza per l’associazione ai bordi dello specchio d’acqua di Marina Piccola. L’appuntamento prenderà il via sabato alle 8.30 con l’iscrizione dei partecipanti.

Ci saranno prove di canoa e kayak, poi la promozione della vela guidata dagli istruttori. Non mancheranno gli allenamenti sulle imbarcazioni a vela nel campo di gara del golfo di Cagliari e diverse attività sportiva promosse dalla Lega Navale Italiana.





L’evento proseguirà domenica – con l’iscrizione degli amanti delle discipline marinare fissata alle 8.30 – con un programma che si scandirà in escursioni con canoa e kayak, poi prove sulle imbarcazioni e una dimostrazione di canoa polo. I vertici della Lega Navale spiegano gli obiettivi della kermesse: <<Sarà un’opportunità per mostrare una realtà tra le eccellenze sportive del capoluogo isolano, grazie ad una scuola di vela all’avanguardia e alla pratica delle altre discipline – spiega il presidente Vittorio De Riso – Per il movimento legato agli sport legati al mare è stato un anno difficilissimo a causa delle rigide restrizioni, ma questo appuntamento vuole segnare l’inizio di una nuova era per avvicinare sempre più giovani al movimento della vela, del canottaggio, della canoa e del kayak>>.