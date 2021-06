Dinamo: al via la campagna abbonamenti

Gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione compilando l’apposito form on line nella sezione ticketing del sito ufficiale dinamobasket.com : in totale osservanza delle nome di sicurezza e prevenzione gli utenti sono invitati ad esercitare la prelazione on line, evitando così code e assembramenti. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Polisportiva Dinamo s.r.l. con IBAN: IT35T 01015 17200 0000 70016191 (presso Banco di Sardegna di Piazza Castello a Sassari) indicando le informazioni relative all’intestatario e al posto. ATTENZIONE. Nel caso in cui le norme impongano il distanziamento sociale negli eventi al chiuso, ai titolari degli abbonamenti potrebbe essere chiesto di occupare dei posti diversi da quelli indicati nella tessera. Il club si impegna a garantire una sistemazione adiacente e di pari valore. I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, invariati dalla stagione 2014-15, saranno validi per le 15 gare casalinghe di regular season LBA.

La Dinamo Banco di Sardegna inizia a programmare la stagione 2021-2022, guardando al futuro: al via quindi la campagna abbonamenti della dodicesima stagione di serie A. Partendo dal titolo del nuovissimo inno lanciato lo scorso aprile, che ha già risuonato al PalaSerradimigni ma attende il battesimo ufficiale con la riapertura delle porte al popolo biancoblu, la campagna abbonamenti Di Bianco e di Blu parte oggi: confermate le tessere triennali sottoscritte a inizio della scorsa stagione, in attesa di conoscere le direttive governative relativamente agli eventi al chiuso, la campagna abbonamenti sarà riservata a tutti coloro che avevano sottoscritto un abbonamento annuale nella passata stagione, poi annullato a causa dell’emergenza sanitaria. A partire da oggi martedì 15 giugno e fino a sabato 10 luglio tutti i sottoscrittori di un abbonamento annuale al campionato di serie A Legabasket 2020-21 potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti: il pagamento delle tessere che perfezionerà l’acquisto e il diritto dell’abbonamento dovrà invece essere effettuato entro e non oltre venerdì 30 luglio.