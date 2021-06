Al Giulietta&Romeo di Verona brillano i colori della Marathon Alghero - Giovanna Panai 6a nei 21 chilometri

Partenza anticipata alle ore 7,30 sia per evitare il caldo, che poi si è dimostrato nemico maggiore dei runners, sia per permettere la partenza a scaglioni con via intervallato di dieci minuti per un blocco di 500 atleti in modo tale da garantire il rispetto delle misure anti Covid. Percorso rinnovato rispetto all’ultima edizione. Giro unico, più veloce e lineare grazie ad un numero minore di curve e nessuna sovrapposizione, e che ha attraversato gli angoli più affascinanti e suggestivi di Verona quali piazza Brà e la celebre Arena romana, piazza Erbe, Castelvecchio toccando per due volte il centro storico con partenza e arrivo dal piazzale dello stadio Marco Antonio Bentegodi. A difendere i colori dell’Alghero Marathon si è distinta Giovanna Panai tornata in gara sulla distanza dei 21 km dopo oltre quindici mesi (Oristano 2020). Sesto posto di categoria (SF50) e 46ma sulle 618 iscritte alla gara femminile. "Il caldo l’ha fatta da padrone. Nonostante la partenza poco prima delle 8 del mattino il termometro ha raggiunto subito i 30 gradi. Il fattore climatico ha influito ma tutto sommato è stato molto bello poter correre in una città fantastica come Verona. Primi 5km semplici per poi salire in modo progressivo fino al 13° km e tornare pianeggianti fino al traguardo".





Sempre domenica 13 giugno c’è stato pizzico di Alghero Marathon al Triathlon Cross Costa Verde che ha avuto luogo nella marina di Arbus. Un palcoscenico unico con immense spiagge e grandi scogliere, altissime dune e deserti di sabbia con lo sfondo del verde e sconfinato paesaggio della macchia mediterranea che raggiunge il complesso montuoso dell’Arcuentu, sino alle vecchie miniere di Montevecchio e Ingurtosu, siti minerari ufficialmente riconosciuti dall’Unesco come parco della rete mondiale dei Geoparchi. Cristian Masala e Luigi Ruiu si sono cimentati nei 750 metri della frazione a nuoto, 13km in mountain bike (percorso di 6.5km da ripetere due volte con dislivello di 400 metri) e 5km di corsa. Cristian Masala si è classificato all’undicesimo posto tra gli M2 mentre per Luigi Ruiu è stato quinto di categoria.

Si intensifica il calendario podistico nazionale che nell’ultimo fine settimana ha presentato un ricco tourbillon di gare quasi ad evidenziare la voglia di ripartenza per gli amanti della corsa. A rubare la scena è stata l’edizione numero quattordici della Giulietta&Romeo Half Marathon, primo evento “Gold Label Fidal” in Italia del 2021. L’appuntamento di Verona, nato nel 2008, era stato calendarizzato per lo scorso 14 febbraio ma il persistere delle restrizioni in materia Covid ha indotto gli organizzato dell’Asd Gaac 2007 VeronaMarathonEvent a posticipare la mezza maratona a metà giugno. A testimoniare il prestigio che la gara veronese si è ritagliata nel corso degli anni (nel 2016 quasi 8000 presenti) sono stati i quasi 3500 partecipanti tra mezza maratona e la 10km competitiva e non competitiva.