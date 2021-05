Macomer: raccolta di fondi per giocare a basket

“L’associazione sportiva Basket Macomer 2.0 vuole mettere a disposizione di bambini e ragazzi di Macomer, in provincia di Nuoro, e dei paesi limitrofi, un campetto da basket all’aperto dove poter organizzare attività estive come tornei, summer camp ed eventi”. Con una raccolta fondi su GoFundMe, l’associazione intende acquistare “un’area attrezzata modulare, smontabile, da utilizzare nelle varie aree della cittadina e da mettere a disposizione per eventi di solidarietà, anche itineranti”.





“Obiettivo dell’iniziativa - si legge - è permettere ai bambini e ragazzi di accedere allo sport con facilità, annullando difficoltà di tipo economico e logistico, proponendo il basket quale parte di un programma di attività ricreative più ampio”. “L'investimento - concludono gli organizzatori - sarà realizzato in tre step, ognuno da 5mila euro, che permetteranno di acquistare, nell’ordine, le due metà campo, i canestri e gli accessori”.La campagna è stata condivisa centinaia di volte e ha già superato i 1.300 euro di donazioni. Si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/4srp/ regala-una-mattonella