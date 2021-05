Fine settimana intenso per la Porto Cervo Racing

#correreperunrespiro

“Parteciperò in una classe molto agguerrita”, commenta Gianfranco Ladu, “nonostante il periodo, finalmente ci fanno ripartire con il nostro sport. Anche la Porto Cervo Racing mi ha dato lo stimolo per partecipare a questa gara, ho sentito la vicinanza della Scuderia, in particolar modo del presidente Mauro Atzei e di tutto lo staff. Nonostante i numerosi problemi, cerchiamo di sostenere l'automobilismo con la nostra partecipazione per la ripartenza dell'attività sportiva. Ringrazio il mio amico di Loceri Giuliano Puddu per il grande supporto che mi ha dato, e che farà il suo esordio alla gara in qualità di pilota, e inoltre, ringrazio mio compare Raffaele Marcello, anch'egli pilota. Spero che sia una bella manifestazione per tutti noi piloti e per tutte le persone che hanno lavorato nell'organizzazione”. World Triathlon Cup Arzachena.





Lo Slalom ogliastrino non sarà l'unico appuntamento per la Scuderia, infatti, dal 28 al 30 maggio, alcuni componenti dello staff, capitanati da Sandra Medda, anche quest'anno saranno presenti al World Triathlon Cup Arzachena. Sabato 29 maggio, lo splendido scenario di Cannigione nel territorio di Arzachena, ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di Triathlon, che in due distinte gare, femminile e maschile, vedrà ai nastri di partenza i migliori atleti della specialità. Domenica 30 maggio sarà la volta del Triathlon Costa Smeralda, gara su distanza olimpica per atleti Age Group ed Elite. Il Team offrirà il suo supporto con l'inserimento nello staff delle figure professionali che da anni collaborano alla gestione, crescita della Scuderia e all'organizzazione di gare ed eventi targati Porto Cervo Racing. 9° Rally Terra Sarda e 1° Rally Terra Sarda Storico.





Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.

Il 29 e 30 maggio la Scuderia sarà impegnata sia a livello agonistico che nel supporto ad un evento mondiale. Ogliastra e Gallura sono le due zone della Sardegna dove la Porto Cervo Racing ha le sue sedi operative, ma questo weekend saranno anche i luoghi dove il Team parteciperà, nell'ordine, allo Slalom città di Loceri e al World Triathlon Cup Arzachena. Il pilota Gianfranco Ladu, al volante della sua Renault 5 GT Turbo, rappresenterà i colori della Scuderia al 4° Slalom città di Loceri-1° Memorial Sergio Murru valido come prova del Trofeo d'Italia Centro Nord e Coppa Italia 2ª zona, gara d'apertura del Campionato Slalom Delegazione Sardegna. Il pilota di Gavoi, alla soglia dei cinquant'anni, non è voluto mancare alla prima gara della stagione agonistica sarda.