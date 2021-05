Sport Week end in sella a Tanca Regia: fine settimana ricco per gli sport equestri

Il fulcro negli impianti Agris di tanca Regia (Abbasanta) che ospitano due eventi, organizzati dall'agenzia regionale Agris. Venerdì 28 maggio alle ore 15 prende il via il Concorso CDNC-1° Tappa Agris. Due gare hanno anche un montepremi di 3.000 euro a testa, sono quelle riservate ai giovani cavalli di 4 e 5 anni. La mattina sarà a disposizione un campo per l'allenamento di rifinitura. Il dressage è disciplina che sotto la spinta della Fise Sardegna in collaborazione con l'Agris sta conquistando spazi e risultati. Basti pensare al recente secondo posto ai campionati italiani Freestyle della cagliaritana Laura Piras. Sabato e domenica invece spazio al Completo, altra disciplina olimpica, che si compone di tre prove, particolarmente adatta al cavallo anglo-arabo sardo: dressage, salto ostacoli e quella più importante, la prova di velocità su terreno naturale con ostacoli fissi. Il Concorso OPEN - Cat. Welcome A, A/B, 1,2, CN1*, CN2* - Tappa Mipaaf prevede 14 gare che avranno inizio alle 9 di sabato mattina e proseguiranno nella giornata di domenica. Quasi tutte le gare hanno un montepremi. La più dotata (4.000 euro) è la categoria CN2*.