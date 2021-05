Domenica al "Basilio Canu" di Sennori il derby di Sassari

La squadra lavora per questo, per tenere alto il livello di concentrazione, per sopperire alle assenze causa infortunio, per dare continuità al successo di Lanusei, per chiudere nel miglior modo possibile una annata complessa e per confermare quanto di buono emerso nelle ultime prestazioni offerte. Ma, soprattutto, per archiviare appena possibile la pratica salvezza. Appuntamento - porte chiuse - per domenica, ore 16 sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori. Fabio Fossati, allenatore del Sassari calcio Latte Dolce: «Piano piano piano ci avviciniamo alla partita con la Torres. Ho iniziato ad allenare questa squadra nella settimana precedente questa gara, ricordo bene. Sappiamo che oggi è tutta un’altra storia, che giocheremo un’altra partita e loro sono un’altra squadra rispetto ad allora. Han cambiato tanto. Ma siamo cambiati anche noi. Non abbiamo cambiato tanto a livello di organico, ma posso dire serenamente che siamo un’altra squadra: siamo migliorati, abbiamo un altro tipo di fisionomia, consapevolezza ed equilibrio.





All’andata conquistammo una grande vittoria, oggi ripartiamo da zero senza alcun riferimento a quel match. Ce la giocheremo, ovviamente. Abbiamo bisogno di punti, punto. Perché è vero che non ci saranno i playout a fine stagione, ma se sbagli una partita, fra scontri diretti e incastri da classifica, rischi di ritrovarti ad inseguire e vai in affanno. Serve quindi stare molto attenti, per evitare brutte sorprese. La Torres sta bene, ha gamba, è vivace, ha voglia. Ma noi uguale. Giovedì abbiamo parlato dell’annullamento dei playout prima dell’allenamento: ci siamo detti che non vogliamo né dobbiamo perdere di vista l’obiettivo. Questa decisione ci può magari dare un pizzico di serenità in più, ma deve aumentare il valore e il livello di concentrazione della squadra non certo diminuirli. Per cui dico che va bene se ci carica, ma dico anche che non possiamo affrontare qualsiasi avversario dei prossimi cinque in calendario con meno attenzione e cattiveria.





Perché poi ti ritrovi fra tre domeniche a gestire emozioni più difficili e situazioni complesse, no non vogliamo né dobbiamo permettercelo. La squadra e nell’ultimo periodo, al di là dei punti, ha risposto sotto l’aspetto della prestazione. Dalla Nocerina in avanti a parte Cassino, una di quella gare in cui crei ma non raccogli, abbiamo offerto prove positive contro avversari validi. Non è mai stato facile, ma il bilancio è positivo. Arriviamo a domani: come compattezza di squadra, equilibrio e idee ci siamo. Affrontiamo questa partita giusti, ci aspettiamo di fare una grossa gara e speriamo di mettere in difficoltà l’avversario, cercando di portare a casa qualcosa. Con la vittoria faremmo un balzo che ci darebbe un gran bel respiro. Dovremo giocare per il bottino pieno senza paura ma con attenzione. Loro hanno qualità offensiva, grande rispetto ma mai timore. Dobbiamo focalizzarci sempre e in ogni istante sul gioco, stare dentro la partita indipendentemente dal risultato senza mai distrarci».

Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad affrontare la stracittadina con la Torres. Proprio in occasione della sfida di andata al Vanni Sanna era cominciata l’avventura di mister Fabio Fossati alla guida del club di via Cilea. Le due formazioni si ritrovano di fronte, ancora una volta. La dimensione è quella data dalla parte destra della classifica, con i rossoblù in piena zona gialla (quella che teoricamente significa playout) e i biancocelesti “salvi” a +1 sulla stessa e sulla sestultima in classifica (l’Arzachena) che ha però ancora da recuperare alcune gare. La realtà delle cose però, stando all’ultimo comunicato diffuso dalla Lnd, è che per confermare la categoria basterà evitare di essere ultimi o penultimi: non ci saranno i playout in serie D, retrocederanno soltanto le ultime due classificate al termine della stagione e questo alleggerisce il carico, ma non deve far dimenticare che il campionato va chiuso e onorato sino in fondo soprattutto per evitare spiacevoli sorprese. Almeno sino a che non sarà la matematica a decretare il verdetto.