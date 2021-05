Tennis Tavolo Sassari: fine settimana impegnativo

Giornate intense per il Tennistavolo Sassari impegnato su ben quattro fronti diversi. Da venerdì a domenica la palestra comunale di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) ospita i Campionati Italiani Paralimpici, a porte chiuse e nel rispetto delle norme previste per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da Covid-19.





Ben tre i giocatori della società sassarese che prendono parte ai singolari maschili: Maurizio Scanu in classe 3, Lorenzo Sanna in classe 6 e Giovanni Battista Sanna in classe 8. Tutti e tre hanno disputato in questa stagione il campionato di A2.

Tra venerdì e domenica il Comitato Regionale Fitet Sardegna parteciperà alla edizione n° 29 del Trofeo Transalpino, riservato alle giovani promesse femminili e maschili under 12, ospitato presso il Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. Tra i convocati sardi c'è anche Nicola Cilloco, del Tennistavolo Sassari che sarà seguito in panchina dal muraverese Andrea Piras.





Da lunedì invece fari puntati su Riccione dove si svolgono i Campionati Italiani Individuali Veterani. Negli Over 40 sarà Tonino Pinna a rappresentare il Tennistavolo Sassari. E sempre a Riccione, ma giovedì 27 il via i Campionati Italiani Individuali di 5^ categoria Femminili dove giocheranno Laura Pinna ed Elena Musio seguite dal tecnico Olawale come avvenuto nel campionato di serie B.