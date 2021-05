Cagliari: salvezza raggiunta - 0 a 0 per una birra a Milano

Fino alle 16 e 55 la partita di oggi del Cagliari, a Milano contro il Milan, era un ulteriore tassello per la salvezza. Una partita difficile quasi impossibile. Invece il pareggio di Simy, in Crotone-Benevento che ha portato la partita sull’1 a 1, ha fornito al Cagliari la salvezza su un piatto d’argento e senza fatica.

Qualcuno ha pensato che, essendo salvi dalle 16 e 55 con una gara alle 20 e 45, ci si potesse concedere una birretta per festeggiare la salvezza. Ed in effetti la birretta, come dimostrano diverse immagini sul web, è stata bevuta, eccome, in albergo, prima della gara.

Per come è stato compassato e “rilassato” il primo tempo sembra quasi che la birretta l’abbiano bevuta insieme Cagliari e Milan prima della partita. Nel secondo tempo l’effetto stordente e rilassante della birretta ha perso d’efficacia; e la partita si è accesa con un Milan che attacca a testa bassa e un Cagliari che si rende pericoloso in contropiede o da calcio piazzato. Negli ultimi minuti la difesa dei rossoblu è stata bersagliata costantemente dagli attacchi del Milan ma la partita non si è schiodata dallo 0 a 0 regalando un punto alla squadra di Semplici.

Il Cagliari è salvo dopo una corsa salvezza irta di pericoli e ostacoli affrontati e gestiti bene dalla squadra guidati da fine febbraio da Leonardo Semplici, dopo una gestione mal riuscita di Di Francesco. Semplici è stato fondamentale nel ridare grinta e determinazione ai rossoblu. Un allenatore che ora si aspetterà un rinnovo contrattuale. Un rinnovo che Giulini prima della gara, intervistato dai giornalisti, ha già “mezzo” annunciato.

Ora manca solo una gara alla fine della stagione. Il 23 maggio al Sardegna arena arriverà il Genoa. La partita servirà soltanto per bere una birretta per festeggiare in casa e magari per offrirne un paio anche agli avversari. (p.t.)