Alla Sardegna Arena arriva la Roma e Semplici deve rinunciare a Nainggolan - Nuova chiamata salvezza per il Cagliari

La sua avventura cagliaritana è iniziata a fatica ma da quando è sbarcato in Sardegna, prima ancora che aprisse i battenti il mercato di gennaio, la sua è stata una corsa in crescendo. Diciassette partite da titolare su diciassette, seppure sballottato un po' in tutti i ruoli tra mediana e trequarti, lo hanno portato ad una condizione che gli ha permesso, nelle ultime tre, di fare la differenza. E questo non può che far crescere il rammarico in Semplici che adesso è costretto a ricorrere a qualche alchimia per non far pesare troppo la sua mancanza in una partita delicata come quella che domani pomeriggio alla Sardegna Arena vedrà i suoi ragazzi opposti alla Roma. Un avversario dai due volti, capace di mettere in crisi gli avversari ma anche di pericolosi cali di concentrazione, quello giallorosso resta comunque uno scoglio difficile da superare ed ecco perché Semplici non potrà permettersi di fallire. (p.t.)

Proprio ora nel momento di estremo bisogno i rossoblu perdono Radja Nainggolan che a causa del quinto cartellino giallo rimediato a Udine, dovrà saltare la gara della ex Roma. Un problema non da poco per Leonardo Semplici che sta valutando attentamente come poter ridisegnare la squadra. Non solo il centrocampo è fonte di problemi ma tutta la manovra della sua squadra, visto che un giocatore come il Ninja è capace di spostare gli equilibri dell'intero collettivo. Lo stesso allenatore del Cagliari non ha perso tempo definendolo a definendolo «ago della bilancia della squadra» giusto per far capire che tutto ruota intorno al fuoriclasse belga che ci ha messo un po' a trovare condizione e mentalità giusta ma quando è arrivato al top, in tanti se ne sono accorti.