Tennistavolo Sassari: Marco Poma e Martina Bonomo ai Campionati Giovanili italiani

Le due promozioni nella A2 maschile e nella B2 maschile non chiudono l'intensa stagione del Tennistavolo Sassari. Da oggi e sino al 1° maggio si svolgono al palazzetto di Terni i Campionati Italiani Giovanili Under 21 e Juniores.

Martedì 27 aprile scende in campo Marco Poma il pongista più giovane della squadra che ha riportato Sassari in A2 dopo 25 anni. Marco Poma sarà impegnato nel torneo di singolo maschile Under 21 che propone giovani di assoluto rilievo che prendono parte ai campionati di A1 e A2. Il 1° maggio invece si disputa la competizione per le juniores femminile. Il tennistavolo Sassari sarà rappresentato da Martina Bonomo, atleta della giovanissima formazione che ha partecipato alla serie B femminile.





B veterani – Tutto in una giornata per la squadra sassarese composta da Gianfelice Delogu e Sergio Idini. La lunga domenica del 25 aprile si apre nell'impianto del Liceo Peano di Roma alle ore 10 col derby contro il Guspini, alle 12.30 il match contro l'Isola di Roma e infine la partita alle 14.30 contro i padroni di casa del Giovanni Castello Roma. Stage giovanile - Nuovo stage riservato alle promesse del pongismo isolano. Si disputerà a Muravera domenica 25 aprile a partire dalle ore 9. Tra i convocati dal tecnico regionale Francesca Saiu ci sono anche quattro atleti del Tennistavolo Sassari: Laura Pinna, Simone Demontis, Nicola Cilloco e Federico Casula.