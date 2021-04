Sulla terra dell'Adriatico 2 equipaggi della Porto Cervo Racing

Nella massima serie tricolore Aci Sport dedicata agli specialisti delle strade bianche, con i colori della Porto Cervo Racing saranno allo start gli equipaggi formati da Fabrizio Schirru e Sergio Deiana (#86 Peugeot 208 Rally 4), Michele Liceri e Salvatore Mendola (#87 Peugeot 208 R2) e il co-pilota Fabio Salis che, sulla Peugeot 208 Rally 4 (con il numero 84 sulle fiancate), leggerà le note al pilota Andrea Gallu. Il programma di gara prevede tre prove speciali da ripetere altrettante volte per un totale di 64,71 chilometri cronometrati e 281,73 complessivi. La partenza della gara (121 iscritti, 93 fra le vetture moderne) è in programma sabato 24 aprile alle 7.31, mentre l'arrivo è previsto alle 18.30.









“La stagione della Scuderia è iniziata con i grandi risultati ottenuti dall'equipaggio Moricci-Garavaldi”, ha commentato Mauro Atzei, presidente della scuderia Porto Cervo Racing, “c'è grande attesa per i nostri portacolori che correranno al Rally Adriatico, e il nostro Team è vicino ai ragazzi con un'assistenza e un supporto costante. La Scuderia è impegnata su più fronti, infatti stiamo già lavorando alle grandi novità che riguarderanno il Rally Terra Sarda in programma il primo weekend di ottobre”. Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it - che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti.

Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.

